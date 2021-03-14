Беларусь – приоритет для Евросоюза

Премьер-министры стран Балтии обсудили ситуацию в Беларуси и подчеркнули необходимость продолжения поддержки беларусского народа не только на словах, но и на деле, сохраняя этот приоритет в повестке дня ЕС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы литовского правительства по итогам онлайн-заседания Балтийского совета министров, в котором также приняла участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Единство ЕС должно противостоять агрессивной политике России. Российские продемократические силы, гражданское общество и правозащитников нуждаются в поддержке», — также говорится в пресс-релизе.

Было подчеркнуто, что Литва не удовлетворена ходом выполнения рекомендаций стресс-тестов БелАЭС и напомнила о выводах Еврокомиссии о недопущении ввоза на рынок ЕС электроэнергии, произведенной на небезопасных электростанциях. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отметила что ситуация, создаваемая БелАЭС в регионе, наносит ущерб проекту синхронизации энергосистем стран Балтии, развитию местных мощностей по производству энергии и переходу к чистой энергии и климатически нейтральной экономике.

Глава литовского правительства подчеркнула, что Литва ценит политическое обязательство стран Балтии прекратить импорт электроэнергии из Беларуси, но текущий анализ данных показывает, что применяемая двусторонняя методология не работает. Были подготовлены принципы новой трехсторонней методологии и предложенная Литвой новая методология торговли электроэнергией с третьими странами, что создаст максимальные препятствия для выхода электроэнергии БелАЭС на рынок Балтии.

По итогам заседания Ингрида Шимоните опубликовала сообщение в Twitter.

«Мы рассчитываем на поддержку ЕС в важных для нас вопросах, включая энергетику и транспорт, ядерную безопасность, Восточное партнерство, поддержку беларусов», — говорится в тексте главы литовского правительства.

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