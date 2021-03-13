Задержание на границе: контрабанда белорусских сигарет пресечена

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Контрабандные белорусские сигареты задержаны на границе
Контрабандные белорусские сигареты задержаны на границе Украины и Польши. Фото: dpsu.gov.ua

Украинские пограничники перехватили крупную партию белорусских контрабандных сигарет, которые пытались вывезти из Украины в Польшу на грузовом поезде.

Получив оперативную информацию о возможной контрабанде, пограничники проверили грузовой поезд, следующий по Волынской области. В одном из вагонов они нашли около 4 тысяч пачек сигарет. Контрабанда была спрятана между бухтами проволоки.

Контрабандные сигареты из Беларуси обнаружили в украинском грузовом поездеЛица, причастные к контрабанде, устанавливаются, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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