В воскресенье – гололед

Синоптики показывают желтую карточку. Будьте внимательны!

Метеорологи Беларуси предупреждают о желтом уровне опасности в воскресенье, 14 марта. На отдельных участках дорог страны в этот день ожидается гололедица. Днем в отдельных районах Гродненской области прогнозируется усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

В Минске будет облачно с прояснениями. Высока вероятность кратковременного дождя. Ночью будет дуть южный ветер 5-10 м/с, днем он сменится на юго-западный 5-10 м/с с порывами 12 м/с. Ночная температура составит +1..+3°C, днем термометр поднимется до +6..+8°C.

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