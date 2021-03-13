Полетели с Богом! Митрополит Вениамин освятил самолеты «Белавиа»

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси освятил три воздушных судна авиакомпании «Белавиа», сообщает сайт белорусского авиаперевозчика.

Молебен прошел в Национальном аэропорту Минск, после чего участники переместились на перрон, где были освящены три самолета: Embraer 175, Embraer 195 и Boeing 737-800.

«Для проведения мероприятия мы решили остановиться именно на начале марта, так как на это время пришелся наш 25-летний юбилей, а еще в этот месяц проходит Масленица и начинается Великий пост. Все это дает ощущение начала какого-то нового этапа развития и появления новых возможностей. На этот год у всех много планов, не реализованных ранее из-за пандемии. И мы не исключение», – отметил генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец.

«Сегодня мы совершили чин освящения воздушных судов авиакомпании «Белавиа». Во время перелетов, наблюдая с небесной высоты нашу Землю и красоту мироздания, будем прославлять Творца мира «все премудростию сотворившего» и давшего мудрость и талант нашим современникам создавать и управлять такими сложными авиалайнерами. Вместе с тем, отправляясь в полет, будем обращаться за помощью и благословением к Господу, Божией Матери и всем святым. Да пребудет благословение Божие со всеми, кто трудится и в небе, и на земле для обеспечения безопасности воздушных перелетов, а также с пассажирами авиалайнеров», – прокомментировал митрополит Вениамин.

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