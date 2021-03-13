«Масочный режим продлен до лета»? Похоже, не для всех

В пятницу Александр Лукашенко посетил районную больницу в Молодечно. Сообщается, что первым делом он поинтересовался, как обеспечивается медпомощь в районе.

Тем не менее в первую очередь бросается в глаза, что сам Александр Лукашенко, как и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, а также сопровождающие в больнице, – все прибыли без масок.

Защитные костюмы, маски или респираторы были надеты только в «красной зоне». Правда, не все и не по правилам. Это особенно обращает на себя внимание, учитывая тот факт, что сегодня же глава Минздрава заявил журналистам, что масочный режим останется у нас как минимум до летнего сезона, а может, и больше: «Он свою роль сыграл и будет играть в дальнейшем».

Напомним, в Беларуси действует масочный режим. При этом сам правитель его нарушает регулярно. Также отметим, что накануне Минздрав озвучил, что в нашей стране выявлено несколько первых случаев инфицирования британским штаммом COVID-19. Этот штамм считается более заразным. Кроме того, предварительные результаты исследований позволяют предположить увеличение тяжести течения и вероятности летального исхода при коронавирусной инфекции, вызванной этим штаммом.

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