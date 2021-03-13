Лукашенко — о фильме Путило: «И в штаны залезли»

Благодушно настроенный после элегантной победы над подчиненными – на этот раз на «Минской лыжне» – Александр Лукашенко дал целую пресс-конференцию, тематика которой вышла далеко за рамки обсуждения лыжных «состязаний». Tut.by выбрал наиболее эпичные высказывания, касающиеся нового фильма Степана Путило «Золотое дно», количество просмотров которого на вечер субботы уже перевалило за 4,8 млн.

«Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей»

Лукашенко говорит, что еще не смотрел фильм «Золотое дно», хотя отметил лживость представленной информации о роскоши, в которой он живет. «Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ, — сказал Лукашенко. — Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет».

Лукашенко уверяет, что никогда бы не позволил себе говорить одно, а делать другое. «Самое страшное для меня — опозориться перед вами. Я никогда не сделаю так, как я не говорю. Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать. Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о Путине. Дворцы там, еще что-то, и в штаны залезли в конце. Слушайте, ну это вообще уже неприлично. Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?»

Лукашенко сказал, что все-таки должен посмотреть фильм целиком перед тем, как провести и показать в реальности то, о чем там рассказывают: «Я должен вам показать. Они же фамилии называли, показывали какие-то сооружения. Я просто вас приведу к себе домой, покажу эту баню, покажу, где дрова рубили. В этой деревне, где я живу».

«Ну что это, дворец? Так он же не мой. Это государственный»

Александр Лукашенко заверил, что никакой роскоши в тех местах, где он останавливается, нет. Например, на Припяти, куда он обычно приезжает по весне. «Там база отдыха и деревянный дом, где президент останавливается. Одна часть общественная. Общий зал большой. Моя спальня и детская. Все. Ну что это, дворец? Так он же не мой. Это государственный», — сказал Александр Лукашенко.

Рассказал он и о часах, которые фигурировали в фильме: «Они уже, наверное, лет 15, эти часы. Скажу вам откровенно, они пусть не парятся, эти часы мне подарил Нурсултан Абишевич Назарбаев [первый президент Казахстана]. И вообще открою вам секрет: ни один президент, я думаю, часы не покупает, если не «крутой».

Он пояснил, что на крупных мероприятиях, как международные саммиты, хозяин, как правило, дарит гостям те или иные подарки. «Я поручил, чтобы их выложили все во Дворце Независимости в музее (подарки президенту по закону хранятся в резиденции. — Прим. пресс-службы). Там — от часов наших «Луч» — это мои первые, еще я кандидатом в президенты был — до вот этих часов, — рассказал Александр Лукашенко. — Пусть не парятся, что кто-то заплатил за эти часы. Ну, а по цене вы видели. Они увеличивают в 10−15 раз цену и говорят: ах, как Лукашенко склонен к золоту. Терпеть не могу вот это излишество, золочение».

«Я больше всего переживал, чтобы вы, посмотрев, не сказали: ну, а кого мы защищаем? Вот это для меня было самое страшное», — сказал журналистам госСМИ Лукашенко.

Лукашенко сообщил, что у него есть так называемый неприкосновенный запас, который аккумулируется годами, на экстренный случай. «Деньги, которые я использую, ну вот в пандемию, — врачам надо доплатить, срочно лекарства купить и прочее. В бюджете не запланированы эти деньги, — сказал Александр Лукашенко. — Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей. Потому что я вырос не в нищете, но в бедности страшной. И я знаю цену каждому рублю».

«Не дай Бог, мы бы их не остановили — сегодня бы жили в другой стране»

Лукашенко высказался и о команде телеграм-канала-который нельзя-называть: он считает, что авторы фильма взялись за эту тему, «видимо, от безысходности».

«Бойтесь этих людей. Вы же видите, как они бросаются на чужую собственность. Вот так они будут управлять страной. Они вот этих наших бизнесменчиков, айтишничков и ипэшничков разденут в течение двух лет. Быстро. Ладно бы раздели да народу дали — в карман себе положат. Они уже переписали предприятия и поделили. Не дай Бог, мы бы их не остановили — сегодня бы жили в другой стране. Вот в чем проблема… Нам надо делом заниматься. А пройдет время — люди оценят».

С другими цитатами «на злобу дня» читатели «Народной Воли» при желании могут ознакомиться в первоисточнике.

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