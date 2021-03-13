И снова элегантная победа! На этот раз на лыжне

13 марта в Раубичах прошел республиканский зимний спортивный праздник «Минская лыжня-2021», центральное событие которого – традиционная эстафета с участием Александра Лукашенко.

В этом году команде номер один в составе отца и сына Лукашенко, личного врача Светланы Коношенко и бывшей биатлонистки Людмилы Калинчик пришлось изрядно посоревноваться с командами парламентариев, аппарата Правительства, администрации и управделами президента, КГБ и представителями облисполкомов.

Одержав ожидаемую победу в двухкилометровой эстафетной гонке и оставив за собой “квартеты” из Витебской и Брестской областей (расположившихся соответственно на втором и третьем местах), команда Лукашенко вновь привычно заняла высшую ступеньку пьедестала “Минской лыжни”.

А вот среди любительских команд в этом году самыми быстрыми бегунами оказались официальные профсоюзы. На втором месте – работники налоговых органов, на третьем – любительская хоккейная команда №1 (которой, кстати, не сильно помогло наличие в составе самого председателя федерации хоккея РБ Дмитрия Баскова).

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