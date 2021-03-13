Дворцовая загадка британского пенсионера

Пенсионер, строящий бунгало в своем саду, обнаружил загадочный фундамент. Оказалось, что это давно утраченный средневековый дворец.

Чарльз Поул, 81-летний банкир в отставке, строил на своей земле бунгало, когда сделал невероятное открытие. Под его лужайкой был найден 700-летний Епископский дворец.

Древнее здание датируется 13 веком и было разрушено к 18 веку, а затем исчезло.

Историки говорят, что в течение 200 лет были озадачены местонахождением дворца. По их расчётам он находится в другом месте, поблизости.

Но Чарльза раскопал его у своего дома, в Дворцовом саду, в городе Уивелискомбе, в графстве Сомерсет.

После находки 81-летний Чарльз рассказал, что у него были смешанные чувства по поводу неё.

«Я живу один в доме, в «Дворцовых садах». Я инвалид. Я строил себе бунгало в саду и планировал продать дом, но когда строитель увидел фундамент, ему приказали прекратить работу. Это стало для меня большой неожиданностью».

НАХОДКА 13-ГО ВЕКА

Пресс-секретарь Фонда наследия Юго-Запада заявил, что были обнаружены значительные залежи фундаментов, стен и пола.

“Считается, что они являются частью первоначального фундамента комплекса епископского дворца”, – сказал он. – Остатки здания явно относятся к Средневековью и представляют собой две фазы развития этого места».

Есть несколько документальных упоминаний о епископах Бате и Уэллсе, проводивших крупные строительные работы в Уивелискомбе. Там работали епископ Дрокенсфорд (1309-1329) и епископ Ральф Шрусбери (1329-1363).

Также была найден керамика 12-го века.

Пресс-секретарь добавил, что “останки являются важной находкой, и землевладелец, археологи, строитель и архитектор работают над тем, чтобы защитить и зафиксировать это место. Древнее здание датируется 13 веком и было в руинах к 18 веку, а затем исчезло”.

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