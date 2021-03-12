Весенняя охота: что не так?

13 марта в Беларуси открывается весенняя охота на водоплавающих птиц. С этого года запретили добывать весной красноголового нырка (глобально уязвимый вид). Но общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) просит охотников дополнительно ввести самоограничения на время весенней охоты.

«Война» не на равных

Дело в том, что в Беларуси условия весенней охоты на водоплавающих неуместно жесткие по отношению к птицам. В Европе такая охота разрешена еще и в России, но срок ее там короче. В нашей стране это практически два месяца – до второго воскресенья мая.

Раньше в Беларусь массово приезжали охотники из Западной Европы и России, чтобы неделю-другую попалить по птицам, как в тире. В прошлом году этому помешал коронавирус, поэтому обошлось без обычных весной масакр, когда под выстрелы попадают и самки, и неохотничьи виды.

Однако даже без участия итальянских и других западноевропейских охотников прессинг на водоплавающих в Беларуси необоснованно велик. Законом разрешены полуавтоматические ружья, электронные звуковоспроизводящие устройства, в интернете и на ТВ легко найти все инструкции. Шанса выжить у птиц почти нет.

– В Нидерландах разрешена охота только на крякву, наш законодатель разрешает добывать девять видов уток из 23, встречающихся в стране, – замечает Александр Винчевский, директор АПБ. – Но большинство охотников плохо различают виды. Цена ошибки весной очень высока. Будьте внимательны. Не уверен – не стреляй.

На каких птиц разрешено охотиться весной?

В Беларуси разрешена весенняя охота на серого гуся, гуменника, белолобого гуся и инвазивную чужеродную канадскую казарку. В конце апреля у серых гусей в Беларуси часто уже вылупляются птенцы. Законодатель разрешает стрелять гусей без учета пола и возраста. А гуси формируют пары на всю жизнь и не размножаются в текущем сезоне в случае потери партнера.

Из уток в Беларуси весенняя охота разрешена на самцов кряквы, широконоски, хохлатой чернети, чирка-трескунка, чирка-свистунка, серой утки, а также на селезней гоголя и свиязи. Но для уток характерна сезонная моногамия. Они формируют пары еще перед зимовкой. Уже в октябре после восстановления брачного наряда у самцов кряквы на городских водоемах можно наблюдать ухаживание и формирование пары. В природе нет лишних самцов. Самец сторожит самку у гнезда, сопровождает на кормление и покидает, только убедившись, что все птенцы вылупились.

Не охотиться весной на водоплавающих – в интересах самих охотников

Беспокойство, вызванное охотниками, в период ухаживания и инкубации негативно сказывается на успехе размножения как охотничьих, так и других видов птиц. Не говоря о том, что случайно или по незнанию под выстрелы попадают самки и запрещенные к добыче виды.

АПБ выступает за закрытие в Беларуси весенней охоты на водоплавающих птиц, но, понимая, что сегодня это сделать невозможно, призывает охотников ввести самоограничения в весенний сезон. Это поможет уменьшить негативное влияние весенней охоты.

АПБ обращается к охотникам с просьбой…

ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» призывает охотников не стрелять весной следующие виды птиц:

– чирок-трескунок – по оценке Красного списка Международного союза охраны природы и природных ресурсов численность этого вида в мире падает (в Беларуси, по данным орнитологов НАН Беларуси, тоже), причем стремительно. Отстрел самцов весной только ускоряет этот процесс;

– серый гусь – в 2004–2005 годах был включен в национальную Красную книгу, его численность в стране была всего 250 пар. Чтобы дать популяции восстановиться, нужен мораторий. Гуси очень консервативны, если весной на него не охотиться – они будут возвращаться в это место на гнездование из года в год, вместе с птенцами на следующий год;

– белолобый гусь – хоть численность этого гуся растет, есть очень большой риск спутать его во время охоты с глобально уязвимым видом – гусем-пискулькой, охота на которого запрещена в Беларуси. К сожалению, почти каждый год весной этот «краснокнижный» вид попадает у нас под выстрелы;

– гуменник – численность таежного подвида (Anser fabalis fabalis) этого гуся в мире сокращается.

Кроме того, АПБ просит охотников:

• выходить на охоту только в начале сезона, ближе к зиме;

• установить для себя лимит добычи, который не превышать даже при хорошем лете уток и гусей: например, не более двух птиц в день;

• не брать на охоту по перу полуавтоматическое ружье с магазином, рассчитанным на более чем два заряда (в Западной Европе они запрещены, так как оставляют птицам меньше шансов выжить);

• не использовать электронные манки (в Западной Европе и России они запрещены);

• для охоты у водоемов использовать ружья под стальную дробь, а не свинцовую.

Это смягчит негативное воздействие весенней охоты на водоплавающих птиц и даст возможность уязвимым видам восстановить популяцию.

С этого года разрешена и весенняя охота на сизых голубей. Однако АПБ просит охотников воздержаться от стрельбы по ним: сизого голубя очень легко спутать в поле с голубем-клинтухом, находящимся в Беларуси под охраной закона.

Александр ВИНЧЕВСКИЙ, общественная организация

«Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Публикация – из № 19 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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