Ученые создали “умную ткань”, которая показывает, какой может быть одежда будущего

Китайские ученые создали ткань, которая может изменить будущее моды, сделав ее намного более технологичной.

Ткань дышащая, гибкая и достаточно прочная, чтобы использовать ее как для создания повседневной одежды, так и для специфической для определенных профессий. Ее можно носить и стирать, не беспокоясь о том, что она случайно порвется или износится — в ходе тестов ее подвергли 100 циклам стирки и сушки, и с ней не произошло вообще никаких изменений.

Это уже кажется чем-то обычным, если не учитывать одну особенность нового текстиля — он электронный и работает как дисплей. На нем можно отобразить карту, переписываться или прослушивать голосовые сообщения при помощи Bluetooth. Его даже можно интегрировать с сенсорной клавиатурой и блоком питания (тоже изготовленными из ткани), что, по сути, превратит одежду в компьютер.

Ранее ученые уже изготавливали ткани, способные выполнять ряд интеллектуальных функций, таких как считывание или подача электричества. Но разработка китайских исследователей впервые дает возможность интегрировать в одежду дисплей, который выдерживает ношение и стирку.

Основным применением, по задумке ученых, было бы использование ткани людьми, которые не могут говорить или слышать, для общения при помощи одежды. Ученые показали, как ткань может быть связана с сигналами из мозга, которые можно проанализировать, чтобы понять, что чувствует человек, а затем передать их через переднюю часть своей одежды.

Но очевидно, что такие ткани можно использовать и в мире моды — многие компании уже активно пытаются интегрировать технологии в свою одежду.

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