Сотрудники госСМИ пострадали от надписи на заборе

В Советском суде Минска 11 марта осудили Юрия Дрека на один год «химии», за надпись на заборе. Потерпевшими по делу проходили шесть сотрудников издательского дома "Беларусь сегодня".

Приговор 36-летнему Юрию Дреку вынесен по уголовному делу по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса (хулиганство), за надпись на ограждении строительной площадки “СБ — с… бойтесь”. Судья Александр Волк осудил мужчину на один год “химии”. Именно такое наказание просил для обвиняемого прокурор. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Потерпевшими по делу проходили шесть сотрудников издательского дома “Беларусь сегодня”: Михаил Лебедек (первый заместитель директора — главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня»), журналисты Андрей Муковозчик, Людмила Гладкая, Дмитрий Крот, Роман Рудь и руководитель управления материального обеспечения.

По обвинению 23 сентября 2020 года, находясь в общественном месте, “по улице Б. Хмельницкого в городе Минске, намереваясь на действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся угрозой применения насилия и повреждением чужого имущества, нанес окрасочным веществом на металлический забор надписи оскорбительного характера, содержащей угрозу применить насилие в отношении сотрудников учреждения Администрации Президента Республики Беларусь, Издательского дома “Беларусь сегодня”, в том числе в отношении шести пострадавших, а также повредил в общественном месте имущество, принадлежащее ОАО «Стройтрест №35»”. Материальных претензий к Юрию не было заявлено.

Юрий сказал в суде, что надпись была сделана в тяжелые дни, что на крыльце его офиса неизвестные едят, пьют пиво, оставляют стаканчики, окурки и мусор. Он делал замечание этим людям и в тот день. А вечером вышел и снова увидел мусор. Достал из авто баллончик с краской (красил им на даче скамейку) и сделал надпись напротив крыльца офиса. Потом вернулся, хотел что-то закрасить, но в баллончике закончилась краска.

Судья Александр Волк признал Юрия виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 339 УК, и назначил ему наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Юрий работал в одной из логистических компаний. Забор, на котором он сделал надпись, находится возле офиса, где он работает. До суда его держали под стражей с 12 января. После оглашения приговора его освободили в зале суда.

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