Сколько денег могла бы принести бюджету приватизация крупнейших госкомпаний Беларуси?

Аналитик провел упрощенную оценку рыночной стоимости «портфеля» «фамильного серебра» для 16 крупнейших госпредприятий реального сектора и 4 госбанков.

OL ознакомился c примерным расчетом, который выполнил финансовый аналитик компании Duff & Phelps Максим Адаскевич.

Аналитик провел упрощенную оценку рыночной стоимости «портфеля» «фамильного серебра» для 16 крупнейших госпредприятий реального сектора и 4 госбанков. Речь о таких госкомпаниях, как Мозырский НПЗ, Нафтан, Беларуськалий, БЖД, БМЗ, Гродно Азот, БелАЗ, МТЗ, МАЗ, Белтелеком, Белшина, Гомсельмаш, МЗКТ, Могилевхмволоко, Слуцкй сыродельный Комбинат, Бабушкина крынка. Кроме них, оценку рыночной стоимости аналитик сделал для таких банков, как Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Банк Дабрабыт.

Цель оценки — выяснить примерный порядок цифр, которые получило бы государство в случае масштабной приватизации, комментирует Адаскевич.

Отправной момент в оценке: в 2019 году 16 крупнейших госпредприятий реального сектора получили суммарную выручку в размере ~$18,5 млрд. 6 из них были убыточными, а остальные 10 в сумме получили чистую прибыль в размере чуть более 1 млрд долларов.

«Допустим, эти компании удалось бы продать в среднем по оценке, по которой торгуются крупные российские публичные компании — 8 прибылей. Получаем оценку госпредприятий реального сектора в ~8.5 млрд долларов. Добавляем к этому суммарную оценку 4-х госбанков в ~$1.5 млрд долларов. Получаем общую стоимость 20 госкомпаний в ~10 млрд долларов», — подсчитывает Адаскевич.

При этом аналитик оговаривает, что даже продав практически все крупные госпредприятия полностью, Беларусь скорее всего получила бы не более 10 млрд долларов.

«Более реалистичная цифра при последовательной приватизации, но с сохранением контрольного пакета акций за государством — не более 5 млрд долларов. Точечная продажа миноритарных пакетов ограниченного числа крупных предприятий принесет в лучшем случае сотни миллионов долларов. Чтобы выручить хотя бы несколько миллиардов, нужно продавать крупные пакеты акций нефтеперерабатывающих заводов и Беларуськалия».

Вторая оговорка — предлагаемая оценка основана на доковидных цифрах и не учитывает страновой дисконт Беларуси по сравнению с Россией и влияние политического кризиса. Кроме того, по половине госпредприятий реального сектора прибыль пришлось считать по белорусским стандартам бухучета (из-за отсутствия отчётности по международным стандартам).

Таким образом, главный вывод в том, что даже довольно массовая приватизация не принесёт огромных денег в масштабе государства (не более 5 млрд долларов.) Безбедно жить годами за этот счёт точно не получится — тем более, что без улучшения экономической и политической обстановки в стране продать госкомпании можно только с большим дисконтом.

«Тем не менее, выручка от приватизации может смягчить болезненный переходный период в случае политической воли к реформированию экономики. Основная ценность приватизации — не в одномоментной выручке для государства, а в том, что предприятия получают (в большинстве случаев) лучшего собственника, перестают висеть на бюджете и диспропорционально забирать финансовые ресурсы в ущерб частному сектору — что в настоящее время тормозит рост экономики и благосостояния людей», — резюмирует Адаскевич.

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