Прокуратура опротестовала приговор Борисевич и Сорокину: слишком мягкий

Сегодня Генпрокуратура направила в суд апелляционный протест по уголовному делу в отношении журналистки Tut.by Екатерины Борисевич и врача Городской клинической больницы скорой медпомощи Артема Сорокина. Об этом сообщил телеграм-канал «Sputnik. Беларусь».

По мнению Генпрокуратуры, решение суда слишком мягкое.

Onliner связался с в Генпрокуратурой, чтобы подтвердить эту информацию. Там пообещали уточнить эти сведения.

Напомним, Екатерину Борисевич приговорили к шести месяцам лишения свободы в колонии в условиях общего режима и штрафу. Артема Сорокина приговорили к двум годам колонии с отсрочкой на год и штрафу, в тот же день освободили в зале суда, Катерине Борисевич дали шесть месяцев колонии и штраф в 100 базовых величин, она остается в СИЗО.

Со своей стороны защитники Катерины Борисевич также собираются подать апелляцию.

— [Апелляционный протест прокуратуры] для нас новость, мы, признаться, об этом не знали. <…> Мы со своей стороны — решение было принято — сегодня тоже подадим апелляционную жалобу, — рассказал Onliner адвокат Катерины Андрей Мочалов.

Семья Артема Сорокина ранее сообщала, что приговор они обжаловать не будут.

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