Итоги сезона минского «Динамо».

Минское "Динамо" завершило борьбу за Кубок Гагарина, уступив питерскому СКА в пяти матчах. Тем не менее "Динамо" провело любопытный сезон, итоги которого подвел Прессбол.

ВЫХОД В ПЛЕЙ-ОФФ

Минчане пробились в плей-офф пятый раз и пятый же раз не преодолели первый раунд. Здесь у “зубров” все четко. Правда, в этот раз и соперник для слома тенденции был не подходящий. Питерский СКА всегда заглядывает намного дальше первого раунда. Возможно, через несколько недель окажется, что динамовцы в плотной борьбе уступили обладателю Кубка Гагарина… Причем, команда Вудкрофта явно заслуживала лучшей доли, чем 1:4 в серии. Насколько больше? Вот тут уж мнения могут расходиться, однако счет определенно не отражает того, что происходило в серии. В каждом поединке “зубры” играли не хуже соперника — ни одного разгрома и два овертайма.

Другое дело, что по ходу “регулярки” динамовцы могли не доводить дело до встречи со СКА в первом же раунде и выгадать соперника более приземленного. Но во второй половине сезона растеряли всю фору и скатились на самый край “зоны плей-офф”. Вот в этом плане претензии к команде вполне обоснованы.

СИЛЬНЫЕ ЛЕГИОНЕРЫ

Трудно представить, как все повернулось бы, если бы лидер команды Райан Спунер помог “Динамо” в плей-офф. Увы… Тем не менее стоит отметить, что прошлым летом клуб провел качественную селекцию. Сохранили Спунера, подписали Менелла, ставшего вторым защитником-бомбардиром (мог оказаться вовсе лучшим, но коронавирус внес свои коррективы).

Приглашение Козуна и Клинкхаммера — стопроцентное попадание. С их появлением раскрылся Шейн Принс — одно из главных открытий сезона. Новоиспеченный белорус стал четвертым снайпером лиги в регулярном чемпионате.

Голкипер Доминик Фурх оставил неоднозначное впечатление. Плохое слово от болельщиков вратарь вряд ли услышит, но и дифирамбов не дождется.

Единственное сомнительное подписание — Адам Альмквист. Четыре передачи в 29 матчах — катастрофичные цифры для легионера. Ни по силовым приемам, ни по заблокированным броскам Альмквист не входит в число лучших даже среди защитников клуба. Более того, когда шведский защитник получил травму, его великолепно заменил Райан Мерфи. Канадец набрал в 12 играх 8 очков, а после отправился в систему клуба НХЛ.

МОЛОДЕЖЬ ПОЛУЧИЛА ШАНС

Почти все время, что “Динамо” выступает в КХЛ, поднимается тема развития молодых хоккеистов. В нынешнем сезоне игроки получили реальный шанс заявить о себе на уровне КХЛ. Более 15 игроков были задействованы в сезоне. Наиболее ярко себя проявил Егор Шарангович, которому аренда в минском “Динамо” помогла в новом году выстрелить в НХЛ. Именно после великолепного перфоманса — 34 матча и 25 очков — “Нью-Джерси” вызвал белоруса за океан. Кроме Шаранговича, можно отметить Алексея Протаса, который провел первый сезон во взрослом хоккее, Илью Усова, Владислава Колячонка и голкипера Алексея Колосова.

МАТЧ БЕЗ ЛЕГИОНЕРОВ

16 октября 2020 года впервые в истории “Динамо” сыграло без легионеров. На тот момент ни одного здорового иностранца в команде не оказалось, и против ярославского “Локомотива” вышли одни белорусы. Интересно, что ярославцы против обновленной команды испытали огромные трудности, забив победную и единственную шайбу на 57-й минуте (1:0).

ПОБЕДЫ НАД ГРАНДАМИ

На самом деле россыпи ярких побед над топ-клубами у динамоцев нет, но встреча против московского ЦСКА стоит особняком. Впервые с 2010-го “зубры” сумели одолеть армейцев в Москве — 4:2.

ИСТОРИЧЕСКИЙ СТАРТ

Еще одна виктория, которая приобрела особый окрас. Выездная игра против “Сибири” завершилась рекордом КХЛ. Минчане забросили сопернику пять шайб в начале встречи. Для этого им понадобилось чуть менее 11 минут — новый рекорд скорострельности лиги. Поединок, кстати, завершился со счетом 6:0 — после резвого старта динамовцы сбавили обороты, а сибиряки подсобрались.

РЕКОРД ПО ПОБЕДАМ В ОВЕРТАЙМАХ

В концовке регулярного чемпионата “Динамо” установило рекорд лиги по количеству выигранных матчей в овертаймах — 10 раз.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОБЕДА НАД “ЙОКЕРИТОМ”

Сезон на “Минск-Арене” начался с неожиданности. Финский клуб попросту отказался лететь в столицу Беларуси — “зубры” получили два очка просто так.

КОРОНАВИРУС

Несмотря на итоговое седьмое место в регулярном чемпионате “зубры” уверенно вышли в плей-офф. Долгое время минчане держались то на пятом, то на шестом месте в конференции. А в один момент и вовсе шли нога в ногу с топ-клубами. Но вспышка коронавируса помешала команде. Серия поражений — и группа лидеров оторвалась на недосягаемое расстояние. Тогда многие лидеры чемпионата Беларуси получили шансы проявить себя на уровне КХЛ: Виталий Пинчук, Игорь Ревенко, Сергей Боголейша и Евгений Ногачев.

Справедливости ради, вспышки коронавируса в других командах также поспособствовали подъему “Динамо” в начале сезона. Так что в целом — то на то.

БАТЛ С РАЗИНЫМ

Главный тренер “Северстали” Андрей Разин в нынешнем сезоне активно пользовался своей страничкой в Instagram. Главком нередко обсуждал там актуальные новости. Досталось и минскому “Динамо”. Яблоком раздора стал центрфорвард Зак Митчелл, которого “Северсталь” пыталась перехватить у рижского “Динамо”. Но до Череповца он так и не доехал. Митчелл был признан НСА, и хоккеист накануне дедлайна подписал соглашение с минчанами. Реакция рулевого была незамедлительной.

“Им подарили два очка в начале сезона. Они забрали игрока, права на которого должны быть у “Северстали”. Подарите им место в плей-офф. А мы с “Витязем” и “Спартаком” побьемся в честной борьбе!” Но вскоре Разин удалил эту запись в сторис и написал извинения.

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