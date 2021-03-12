Алимбекова заняла шестое место на этапе Кубка мира

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла шестое место в спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, сообщает TUT.BY.

Алимбекова (0+1) допустила промах лишь последним выстрелом, что не позволило ей побороться за медали.

Анна Сола (2+1) стала 29-й, Ирина Кривко (0+1) — 40-й, Елена Кручинкина (2+1) — 51-й.

А победу вновь одержала Тириль Экхофф (0+1), опередившая на шесть секунд немку Денизе Херрманн (0+0). Третьей стала итальянка Доротея Вирер (0+0).

В субботу по итогам спринта пройдет гонка преследования.

В общем зачете Динара Алимбекова занимает девятое место, лидируя в молодежном зачете. Анна Сола — 28-я, Елена Кручинкина — 34-я, Ирина Кривко — 50-я.

В зачете Кубка наций Беларусь располагается на шестом месте.

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