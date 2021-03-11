Вместо гвоздей – сигареты

Крупную партию контрабандных белорусских сигарет задержали польские пограничники. Товар был спрятан фуре, которая по документам, везла гвозди. Об этом сообщает пресс-служба польского налогового ведомства.

На пограничном переходе «Кузница», при досмотре грузовика, который по документам, должен был перевозить груз гвоздей, польские таможенники и пограничники обнаружили контрабандные сигареты.

Всего в фуре нашли 650 тысяч пачек сигарет белорусского производства на сумму более 9,5 миллионов злотых (почти 2,5 миллиона долларов).

Водитель грузовика — 45-летний белорус Александр С. временно задержан на 3 месяца. За такой крупный объем контрабанды по польским законам ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в конце февраля на этом же погранпереходе польские пограничники задержали груз белорусских контрабандных сигарет на 7,4 миллиона долларов. Как отметили в польском пограничном ведомстве, это была самая крупная когда-либо предотвращенная попытка контрабанды сигарет через польские погранпереходы.

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