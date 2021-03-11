В Брестском районе на пешеходном переходе погибла девочка

10 марта около 18.50 на автодороге М1/Е30 (подъезд к Бресту) совершен смертельный наезд на ребенка, сообщает Telegram-канал МВД Беларуси.

По предварительной информации, 25-летний брестчанин на «Мерседес» сбил 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу (предварительно на красный сигнал светофора). В результате ДТП несовершеннолетняя погибла.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Поделиться ссылкой: