Турция меняет правила въезда с 15 марта. Что будет по-новому для белорусов

С 15 марта правила въезда в Турцию будут изменены, в том числе для белорусов.

Как сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Республиканском союзе туристических организаций, теперь по требованию Минздрава Турции въезжающие в страну должны заполнять электронную анкету вместо бумажной, и делать это нужно за 72 часа до прибытия. Заполненной форме присваивают индивидуальный QR-код. Анкету можно сохранить с сайта или распечатать.

Белорусам для въезда в Турцию необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста. Предварительно, для граждан Беларуси такое требование сохранится до 26 мая.

Как пояснили в Минздраве Турции, на основе заполненной информации будет автоматически создан индивидуальный код, благодаря которому с путешественником свяжутся, если у него или у людей, с которыми он общается во время путешествия, обнаружатся контакты с больными COVID-19. Кроме того, власти предупреждают, что предоставление неверной информации грозит нарушителю административными санкциями, включая временный запрет на въезд в страну.

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