Стоит ли полностью отказаться от сахара? Объясняет диетолог

Избыток свободных сахаров в рационе негативно влияет на здоровье. Так, он провоцирует кариес, лишний вес вплоть до ожирения, сахарный диабет, повышает холестерин крови, приводит к атеросклерозу, который грозит инсультами и инфарктами, а также может способствовать развитию онкологических заболеваний.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять в среднем не более 12 чайных ложек сахар в день. Но может быть, имеет смысл полностью исключить сахар из рациона? Своими мнением с порталом interfax.by поделилась врач-диетолог и эндокринолог Виктория Болбат:

– Фрукты и молоко – источники естественных сахаров. В этих продуктах простые сахара содержатся в адекватных концентрациях вперемежку с другими компонентами (жиром, белком, клетчаткой) и не создают излишней нагрузки на систему обмена углеводов.

А вот добавленные сахара не совсем естественны для человека. Тем не менее в организме есть возможность «экстренного реагирования» на большое количество глюкозы, которое резко всасывается в кровь (выделяется большое количество инсулина, который способствует размещению глюкозы в виде жировых отложений в периферических тканях). Вот только природа не предусмотрела, что эта «система экстренного реагирования» будет работать у людей каждый день из года в год. И именно таким образом провоцируется ускоренное отложение жира и пресловутая инсулинорезистентность.

Поэтому нет никакой физиологической опасности в том, чтобы полностью убрать сладкое из рациона. А вот психологические страдания на фоне зависимости от сладкого вполне могут начаться. Часто они способствуют срывам и, как следствие, приводят к еще большему перееданию и набору веса. Так что поосторожнее с полным отказом, особенно если вы сладкоежка!

Если вы подозреваете у себя сахарную зависимость, убедитесь в том, что в вашем рационе достаточно углеводов: углеводных гарниров (гречневая, перловая и овсяная каши, макароны из твердых сортов пшеницы, нешлифованный рис), хлеба, крахмалистых овощей (картофель, морковь, свекла, бобовые, кукуруза, кабачки, тыква).

Углеводы должны присутствовать в каждом приеме пищи. Дело в том, что при их нехватке организму недостает энергии, и он требует экспресс-подзарядки. Появляется непреодолимая тяга к продуктам с быстрыми углеводами – рука сама тянется к сладостям.

Отмечу, что сахарная зависимость часто развивается у людей с высоким уровнем умственной активности (в норме глюкоза – единственная еда для нервной ткани) и тех, чья работа связана с постоянными стрессами. Если вы относитесь к их числу, следите за сбалансированностью своего питания особенно тщательно.

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