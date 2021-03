SpaceX запустила 21-ю партию спутников Starlink

Американская космическая компания SpaceX 11 марта запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 спутников разрабатываемой SpaceX системы глобального доступа к интернету Starlink. Трансляция миссии велась на YouTube-канале компании. Этот запуск стал 21-м по счету в рамках проекта по созданию Starlink.

Ракета-носитель со спутниками была запущена со стартового комплекса SLC-40 базы ВВС США, расположенной на мысе Канаверал, в 11 часов 13 минут по московскому времени. Отделение первой ступени (многоразовый разгонный блок использовался в шестой раз) прошло штатно, и через восемь с небольшим минут она совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/fI2VvU3kWO

— SpaceX (@SpaceX) March 11, 2021