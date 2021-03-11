Швеция исключила Беларусь из жюри нацотбора на Евровидение

Швеция решила исключить представителя Беларуси из состава международного жюри Melodifestivalen, на котором выберут участника Евровидения-2021 от страны. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

“То, что мы выбрали Беларусь в состав международного жюри, было ошибочным решением. В стране очень серьезная ситуация со свободой СМИ. Поэтому мы решили заменить жюри из Беларуси на жюри из Великобритании”, – заявила продюсер Melodifestivalen Карин Гуннарссон.

Теперь представители Албании, Кипра, Франции, Исландии, Израиля, Нидерландов, Швейцарии и Великобритании будут решать судьбу конкурсанта от Швеции.

Ранее против приглашения Беларуси в жюри выступила евродепутат Карин Карлсбро. Она также выступила с инициативой запретить Беларуси участвовать в музыкальном конкурсе в этом году.

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