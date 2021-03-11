Сергею Тихановскому предъявили окончательное обвинение

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского, лидера незарегистрированного объединения «Народная грамада» Николая Статкевича и их соратников.

По данным следствия, обвиняемые на протяжении длительного периода времени активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории страны в поствыборный период. Для этого использовал Youtube-канал «Страна для жизни» и одноименный телеграмм-канал.

Учитывая, что ущерб от действий Тихановского и приближенных к нему лиц составил более 3,5 миллионов рублей, на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест.

Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков);

ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды);

ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК);

ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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