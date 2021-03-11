Сергею Тихановскому предъявили окончательное обвинение

По данным следствия, обвиняемые на протяжении длительного периода времени активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории страны в поствыборный период. Для этого использовал Youtube-канал «Страна для жизни» и одноименный телеграмм-канал.
Учитывая, что ущерб от действий Тихановского и приближенных к нему лиц составил более 3,5 миллионов рублей, на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест.
Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса:
- ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков);
- ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды);
- ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК);
- ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).
Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.