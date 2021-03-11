Россиянам предложили «платить лицом». Власти хотят заставить 70 миллионов человек сдать биометрию?

Собрать биометрию у 70 миллионов россиян — такую цель ставит правительство России. Сбор биометрических данных, который начался еще два с половиной года назад, идет слишком медленно. По данным «Коммерсанта», власти планируют применить «административный ресурс», чтобы мотивировать россиян сдавать биометрию.

Оплатить кофе буквально одним взглядом или пройти все предполетные процедуры в аэропорту за несколько минут — не фантастика, а будущее, которое уже почти здесь. На деле звучит даже здорово — но есть вопросы. Давайте для начала определим — что же такое биометрия? Грубо говоря, это система идентификации людей по биологическим и физиологическим характеристикам — изображение лица, голос, отпечатки пальцев. И как раз эти биометрические данные нужны для вашей цифровой идентификации. Например, для удаленного получения кредита в банке не потребуется выходить из дома и предъявлять стопки документов.

В России на официальном уровне сбором биометрических данных занимается Единая биометрическая система (ЕБС). Эта платформа была запущена еще летом 2018 года по инициативе Центрального банка и Минцифры, технический оператор — «Ростелеком». ЕБС позволяет получать цифровые услуги без паспорта, по лицу и голосу, прежде всего — в банковской сфере и сфере госуслуг. Но данные туда сейчас могут загружать только банки (это делают примерно 230 кредитных организаций). То есть, чтобы пользоваться биометрией, нужно прийти в банк, где условно изображение вашего лица и голос внесут в ЕБС. После этого вы и сможете подтверждать в интернете свою личность.

По данным на февраль этого года, в ЕБС было зарегистрировано примерно 164 тысячи человек. И это за два с половиной года!

Поскольку процесс идет слишком медленно, власти планируют применить административный ресурс: для тех, кто откажется добровольно сдавать биометрические данные, будет закрыт удаленный доступ к некоторым госуслугам. Собирать данные будут не только через отделения банков, но и через МФЦ. Все это, по логике чиновников, поможет увеличить число так называемых цифровых слепков до 70 миллионов за два года.

В последнее время систему уже начали тестировать в России на оплате покупок в кофейнях. А в прошлом году в тестовом режиме биометрию применяли на экзаменах в Уральском университете имени Ельцина. Недавно РБК также сообщил, что Минтранс планирует массовое применение биометрии в аэропортах. Это упрощает и ускоряет процедуру прохождения контроля. Если ссылаться на международный опыт, в основном это происходит так: пассажир прикладывает документ к сканеру, затем система распознает его по лицу, отпечатку пальца или голосу.

Главный вопрос, который возникает у россиян, касается безопасности — кто получит доступ к Единой биометрической базе, не будет ли утечек данных, и не будет ли она использована для слежки.

В целом в мире мало кто готов добровольно делиться с компаниями своими биометрическими данными. В США рынок сервисов по оплате с помощью лица очень мал — всего 2 миллиарда долларов. Не лучше дела обстоят и в Евросоюзе, где ежегодно обсуждаются законопроекты о запрете на сбор биометрии в публичных местах. Лишь в Китае миллионы людей ежедневно сканируют свое лицо, чтобы оплатить покупки. Но даже в стране, известной своим тотальным контролем над гражданами, 80% китайцев с опаской относятся к биометрии.

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