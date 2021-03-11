Президент Армении против предложенной правительством кандидатуры начальника Генштаба ВС

Армен Саркисян не подписал представленное премьер-министром предложение о назначении Артака Давтяна начальником Генштаба вооруженных сил Армении и возвратил документ с возражениями.

Премьер-министр Никол Пашинян обратился к президенту с данным предложением 10 марта, когда объявил о том, что Оник Гаспарян освобожден от должности начальника Генштаба ВС Армении.

Напомним, что Армен Саркисян обратился в Конституционный суд для разъяснения конфликта между Премьер-министром Николой Пашиняном и начальником Генштаба Вооруженных сил Оником Гаспаряном. Президент Армении уверен, что решение, которое будет принято Конституционным судом, приведет к правовой определенности и будет способствовать урегулированию нынешнего кризиса в стране.

В пресс-службе кабмина республики сообщили, что правительство не принимает возражения президента Армении Армена Саркисяна и с обоснованиями отправит ходатайство обратно.

Стоит указать, что Артак Давтян известен громкими увольнениями. Так, 8 июня 2020 года, он был со скандалом освобожден от должности главы Генштаба республики за организацию свадьбы сына с грубым нарушением карантинных мер. После чего, 17 июля 2020 года Давтян назначен на должность председателя Военно-промышленного комитета. С этой же должности был снят решением Пашиняна 16 ноября 2020 года.

Сейчас, приказом Министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна обязанности начальника Генштаба временно возложены на заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил Армении, генерал-лейтенанта Степана Галстяна. Об этом сообщает официальный сайт Министерства Обороны Республики Армении.

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