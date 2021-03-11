Польша высылает белорусского дипломата

Между Польшей и Беларусью вновь вспыхнул конфликт по поводу “проклятых солдат”. Страны обменялись высылкой дипломатов.

Дипломатический скандал между Беларусью и Польшей продолжается. Польша высылает из страны белорусского дипломата. Об этом в своем Twitter вечером в среду, 10 марта, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач.

“В ответ на враждебные и неоправданные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня объявила персоной нон-грата дипломата посольства Республики Беларусь в Варшаве”, – написал Пшидач. Имя дипломата названо не было.

W reakcji na nieprzyjazne i nieuzasadnione działania białoruskich władz wobec polskiego Konsula w Brześciu, Polska uznała dziś za persona non grata dyplomatę z Ambasady RB w Warszawie. Stosowna informacja została przekazana notą dyplomatyczną podczas spotkania w MSZ RP. — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) March 10, 2021

Поводом для этого шага стало решение Беларуси выслать из страны польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка из-за участия в неофициальном мероприятии, о котором было объявлено во вторник. Кроме того, из-за Тимофеюка в МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский, ему был заявлен решительный протест.

Возмущение МИД Беларуси вызвал тот факт, что Тимофеюк 28 февраля в Бресте принял участие в неофициальном мероприятии, посвященном “дню проклятых солдат” – участников антикоммунистического подполья в Польше во время и после второй мировой войны.

Беларусь и Польша, в частности, по-разному оценивают фигуру польского военного Ромуальда Райса, отряд которого убил несколько десятков православных крестьян на востоке Польши. Беларусь считает действия Райса геноцидом, тогда как в Польше часть исторического сообщества не усматривает в его действиях подобных мотивов.

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