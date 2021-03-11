Песня «Я научу тебя» не будет представлять Беларусь на «Евровидении»

Песня группы «Галасы ЗМеста» не соответствует правилам конкурса, об этом сообщил Европейский вещательный союз.

Европейский вещательный союз (EBU) опубликовал заявление по поводу участия Беларуси в песенном конкурсе “Евровидение” (ESC):

“В рамках регулярной процедуры для всех песен, представленных для участия в конкурсе песни Евровидения, EBU тщательно изучил белорусскую песню Ya Nauchu Tebya “Галасы ЗМеста”, чтобы убедиться, что она соответствует правилам конкурса.

Был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса.

Кроме того, недавняя реакция на предлагаемое выступление может привести к тому, что репутация ESC будет подорвана.

Мы написали в телекомпанию БТРК, которая отвечает за участие Беларуси в конкурсе песни “Евровидение”, чтобы сообщить им, что эта песня в ее нынешнем виде в настоящее время не имеет права участвовать в конкурсе.

Кроме того, мы попросили их предпринять все необходимые шаги, чтобы представить измененную версию или новую песню, которая соответствует правилам ESC.

Невыполнение этого требования может привести к дисквалификации с конкурса этого года.”

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