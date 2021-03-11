Нацбанк РБ повышает минимальный размер капитала для банков и НКФО

Национальный банк Беларуси c 1 апреля повысил минимальный размер нормативного капитала для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, который будет действовать во втором квартале 2021 года, сообщает AFN.

Для банков с апреля 2021 года минимальный размер нормативного капитала повышен с 62,06 миллионов до 64,7 миллионов рублей.

Для небанковских кредитно-финансовых организаций с правом осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, обменно-валютные операции, куплю-продажу драгметаллов и камней нормативный капитал повышен с 0,67 миллионов до 0,7 миллионов рублей.

Для НКФО с дополнительным правом привлечения средств на депозиты нормативный капитал повышен с 3,44 миллионов до 3,59 миллионов рублей, для НКФО с правом выдачи банковских гарантий, трастового управления и факторинга – с 6,92 миллионов до 7,21 миллионов рублей.

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