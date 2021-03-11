Лукашенко установил доплаты отдельным работникам “Беларуськалия”

Отдельные категории работников ОАО “Беларуськалий” получат ежемесячные доплаты.

Соответствующий указ подписал в четверг А.Лукашенко, передает sputnik.by.

Деньги будут полагаться тем калийщикам, которые подлежат профессиональному пенсионному страхованию.

К зарплате прибавится сумма, которая должна быть не меньше взносов, уплачиваемых предприятием на такое страхование.

Кроме того, согласно документу, по заявлениям работников “Беларуськалия”, занимающихся подземными работами, строительством рудников и шахт и имеющих право на досрочную пенсию, им может выплачиваться компенсация за особые условия труда – вместо формирования профессиональной пенсии.

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