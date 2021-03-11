Крупная оптовая компания перестала поставлять продукцию Nivea в Беларусь

Крупная оптовая компания «Мостра-групп» больше не продает товары бренда Nivea в Беларуси, сообщило издание Office Life. Позже в «Мостра-групп» разместили об этом комментарий на своем сайте.

Как сообщает Office Life, в «Мостра-групп» пояснили, что сотрудничество прекратилось около двух месяцев назад, то есть в январе. Издание отмечает, что тогда Nivea отказалась спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, если он пройдет в Минске. Однако в «Мостра-групп» заверили, что прекращение работы с этим брендом не связано с ЧМ-2021.

В комментарии FINANCE.TUT.BY в «Мостра-групп» сообщили, что в середине прошлого года было принято решение компанией Beiersdorf перейти на прямые поставки продукции Nivea в Беларусь. «До Нового года они прекратили с нами сотрудничество», — сообщили в «Мостра-групп».

Позднее компания дополнительно разместила комментарий на своем сайте.

«ООО „Байерсдорф“ (торговая марка Nivea) в середине прошлого года сообщили о непродлении договора в связи со снижением объема продаж и желанием осуществлять прямые поставки в дрогери-сети страны. Завершающая поставка в Беларусь в адрес компании „Мостра-групп“ была 3 октября 2020 года. На текущий момент продукция из данной партии еще есть на полках в магазинах страны», — уточнила директор по маркетингу компании Людмила Гречишкина. Она добавила, что официально срок договора между компаниями истек 31 декабря прошлого года.

Тем временем участники рынка сообщают, что с поставками продукции Nivea сейчас нет проблем, ее поставляют в нужных объемах. В магазинах перебоев с продукцией Nivea не наблюдается, она есть в продаже. Один из участников рынка рассказывал в начале февраля, что в центрах гигиены и эпидемиологии «делали упор на проверку продукции этой марки на предмет выявления нестандартных проб». В конце февраля источник сообщил, что «месяц проверок закончился, все товары прошли проверку».

После того как Nivea первой отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси, некоторые белорусы стали скупать продукцию этого бренда, даже те, кто до этого ей не пользовался. Но были и те, кто выступал за игнорирование этой марки из-за позиции по чемпионату мира.

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