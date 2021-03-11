Крэйг Вудкрофт подвел итог проигрыша минского «Динамо» в финале Кубка Гагарина

— Я расстроен тем, что мы вылетели из борьбы за Кубок Гагарина. Но также я горжусь командой. Тем, как наши хоккеисты бились и сражались на протяжении всей серии плей-офф со СКА. Ребята сделали все, что могли, и проводили чуть ли не идеальные игры.

А ведь нам противостоял клуб с очень большим бюджетом! Но мы дали ему бой. Мы доказали, что можем играть не хуже, чем СКА. У СКА очень хорошая команда с длинной скамейкой. Эта организация может позволить себе лучших игроков. И наши парни продемонстрировали, что могут бороться на равных с таким сильным соперником.

В овертайме пятого матча серии чаша весов могла качнуться в обе стороны. У нас были голевые моменты, но, к сожалению, реализовать их не удалось…

Еще раз хочу повторить, что я горд тем, как ребята сражались в плей-офф и на протяжении всего сезона. Можно сказать, что мы вернули минское «Динамо» на карту КХЛ: с нашей командой считались, она была на слуху в лиге.

— Крэйг, раздевалка минского Динамо полна ребят, которые тяжело работали на протяжении сезона — ветераны и молодые хоккеисты. Что вы увидели в их глазах после завершения серии плей-офф со СКА?

— Я увидел слезы и грустные лица… Это говорит о том, насколько для ребят было важно выиграть, и как они переживают поражение.

— Выходом в плей-офф с минимальным бюджетом минское «Динамо» сделало больше, чем кто-либо ожидал. Команда была способна пройти во второй раунд плей-офф, и сейчас все расстроены результатом. Но на чем бы вы хотели акцентировать внимание, обращаясь к болельщикам, после завершения серии со СКА?

— Нашей главной задачей было выйти в плей-офф, а после — продвинуться по турнирной сетке как можно дальше. Ребята отдали все силы, что у них были, выложились на максимум и завоевали сердца болельщиков.

Нашу серию с СКА можно сравнить с битвой Давида и Голиафа. Уверен, что болельщики со всей Беларуси могут быть горды за наше выступление — за тот хоккей, который мы показали. Также стоит отметить, что мы дали шанс проявить себя молодым белорусским игрокам, и многие из них провели первый сезон на высшем уровне, вышли в плей-офф, почувствовали, что это такое.

Конечно, мы расстроены так же, как и все… Безусловно, нам хотелось большего. Но сейчас нужно проанализировать, чего мы добились с тем бюджетом, который имели, и идти дальше.

— Как думаете, если бы лазарет команды был пуст, а лидеры вроде Егора Шаранговича не покинули команду по ходу сезона, могло ли в таком случае минское «Динамо» добиться большего?

— Сложно сказать, потому что сезон был действительно трудным… Команду покинул не только Шарангович, который, наверное, выдает свой лучший сезон, но и еще несколько ключевых игроков. Поэтому нам пришлось произвести некоторые изменения в составе.

Было много факторов, с которыми пришлось бороться. Временами казалось, что у нас их больше, чем у других команд. Я снимаю шляпу перед парнями: они показали, что работали не зря. Они хотели победить…

— Минское «Динамо» по ходу пятой встречи в плей-офф со СКА совершило камбэк и за несколько минут до конца основного времени лидировало в счете — 3:2. Какое значение в достижениях команды в нынешнем сезоне вы бы отвели характеру и бойцовским качествам хоккеистов, учитывая то, как много раз они сравнивали счет в серии, и что они установили рекорд лиги по победам в овертайме?

— Минское «Динамо» всегда оставалось в игре, несмотря на любое отставание в счете, и показывало свой лучший хоккей. Касательно серии плей-офф со СКА, могу сказать, что матчи были очень напряженными, и соперник это чувствовал. Игроки СКА ощущали на себе, как наши парни здорово выполняли работу и шли в силовую борьбу. Думаю, это те качества, которые помогли нам добиться многого в этом сезоне.

— О чем вы говорили с игроками перед третьим периодом пятого матча серии плей-офф со СКА?

— Думаю, не стоит об распространяться. Скажу лишь, что был момент, по которому наши с арбитрами мнения разошлись.

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