Индексации доходов за февраль не будет

Министерство труда и социальной защиты рассказало, почему денежные доходы граждан Беларуси, полученные в феврале, индексированы не будут.

По информации пресс-службы ведомства, индекс потребительских цен за февраль не превысил 5-процентного порога к январю 2021 года — месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки. Напомним, что индекс потребительских цен за февраль к январю 2021 составил 1,9%.

Поскольку бюджет прожиточного минимума в Беларуси был повышен 1 февраля 2021 года, денежные доходы, которые привязаны к его размеру, индексации за февраль 2021 года также не подлежат. Не будет индексирована и минимальная зарплата, тоже из-за низкой для этого инфляции.

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