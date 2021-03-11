Глава СК Иван Носкевич отправлен в отставку

TUT.BY вспоминает, чем запомнился Иван Носкевич на этой должности.

Председателем Следственного комитета Иван Носкевич был назначен в 2015 году. До этого он три года занимал пост прокурора Брестской области.

Носкевич родился 25 марта 1970 года в деревне Теребличи Столинского района Брестской области. После окончания школы и службы в Советской армии в 1990 году поступил в Украинскую государственную юридическую академию, которую с отличием окончил в 1995 году.

С марта 1995 года — на службе в органах прокуратуры Брестской области, где 12 лет проработал на следственной работе, пройдя путь от следователя прокуратуры города Пинска до старшего следователя по важнейшим делам прокуратуры Брестской области. Носкевич пять лет возглавлял прокуратуру Пинского района.

При Носкевиче через СК прошел ряд громких дел: «дело БЕЛТА» — против журналистов TUT.BY, «дело Коржича», «дело Белого легиона», нападение школьника на учащихся и учительницу в Столбцах.

После президентских выборов-2020 лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» зафиксировал более 500 случаев насилия над людьми, которые попали в изолятор и ЦИП. Люди подали заявления в Следственный комитет, но ни одного дела до сих пор возбуждено не было. Зато появились сотни дел против участников мирных протестов.

Дела против следователей

При Носкевиче лишились должностей высокопоставленные следователи СК по экономическим делам — начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики Управления СК по городу Минску полковник Илья Волозин и его коллега, сотрудник Центрального аппарата Следственного комитета Андрей Качур.

Свое недовольство работой СК при Носкевиче Лукашенко высказывал не раз. В августе 2019 года на рабочей встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем Лукашенко высказался насчет дела главного инженера МЗКТ Андрея Головача, который провел в СИЗО 50 месяцев и был оправдан судом. Александр Лукашенко назвал это «разнузданностью правоохранительных органов». И, в частности, следствия.

«Я не понимаю, как можно задержать человека, посадить его в следственный изолятор (даже в тюрьму, а в следственный изолятор — разница понятна) и держать его в четырех стенах четыре года? Держать этого человека и потом за недоказанностью отпустить. Дело в том, что это разнузданность правоохранительных органов. И, в частности, скорее всего следствия. Я с генеральным прокурором буду разбираться, почему он так „надзирает“ за уголовными делами и за соблюдением закона», — подчеркнул Лукашенко.

Тогда же Лукашенко провел совещание с силовиками, которое назвал историческим, и возмутился работой следственных органов.

«Фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы не возбуждали эти уголовные дела. Некоторые в погонах прибурели и оборзели до того, что они не просто не должны их носить — эти люди должны быть изъяты из нашего общества в первую очередь, прежде чем те, дела которых они расследуют», — заявил Лукашенко.

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