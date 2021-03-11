Чего ждать от нового председателя Следственного комитета?

Сегодня Следственный комитет возглавил Дмитрий Гора. До этого момента он работал заместителем генпрокурора Беларуси.

Известно, что Гора – выходец из КГБ.

Ему 51 год.

Родился в Тбилиси.

В 1993 году окончил Военный Краснознаменный институт в Москве по специальности «Правоведение», в 2018 — Академию управления при президенте Беларуси по специальности «Государственное управление и экономика».

С сентября 1993 года — следователь, старший следователь, старший следователь по особо важным делам, начальник следственного отдела управления КГБ по Брестской области.

С ноября 2009 года до назначения в Генпрокуратуру — начальник следственного управления КГБ Беларуси.

Заместителем генпрокурора Гора стал в конце декабря 2019 года.

Именно Дмитрий Гора в прошлом году возглавил межведомственную комиссию по проверке фактов издевательства и жестокого обращения во время задержания граждан, которая была создана после выборов. О результатах работы этой комиссии общественности ничего не известно.

Также сегодня А.Лукашенко назначил:

Синявского Вадима Ивановича – министром по чрезвычайным ситуациям;

Гулевича Виктора Владимировича – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил – первым заместителем министра обороны;

Жука Андрея Владимировича – заместителем министра обороны;

Демиденко Игоря Викторовича – командующим войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил;

Науменко Александра Викторовича – командующим войсками Северо-Западного оперативного командования Вооруженных Сил;

Краевского Антона Михайловича – заместителем управляющего делами Президента Республики Беларусь;

Валиева Александра Анатольевича – первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета;

Большакова Андрея Викторовича – заместителем председателя Государственного таможенного комитета;

Даниловича Эдуарда Григорьевича – заместителем председателя Государственного таможенного комитета.

А.Лукашенко также дал согласие на назначение:

Генца Игоря Николаевича – председателем Ивьевского райисполкома;

Лысенко Максима Владимировича – председателем Дзержинского райисполкома;

Путяты Артура Владимировича – ректором УО “Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого”;

Дуная Валерия Ивановича – ректором УО “Полесский государственный университет”;

Романова Олега Александровича – ректором УО “Полоцкий государственный университет”;

Борисевича Николая Николаевича – заместителем министра иностранных дел;

Скринникова Игоря Викторовича – заместителем министра по налогам и сборам;

Бранцевич Татьяны Викторовны – заместителем министра экономики;

Мороза Дениса Равильевича – заместителем министра энергетики;

Калиновского Сергея Алексеевича – заместителем министра юстиции;

Барташевича Дмитрия Петровича – первым заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации;

Шаршуна Анатолия Анатольевича – директором Департамента по ценным бумагам Министерства финансов;

Лазарева Евгения Викторовича – Генеральным консулом Республики Беларусь в г.Дубае (ОАЭ);

Дулуба Петра Михайловича – первым заместителем начальника Белорусской железной дороги.

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