Чего ждать от нового председателя Следственного комитета?

Сегодня Следственный комитет возглавил Дмитрий Гора. До этого момента он работал заместителем генпрокурора Беларуси.

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Чего ждать от нового председателя Следственного комитета?
Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета. Фото: ftp.prokuratura.gov.by

Известно, что Гора – выходец из КГБ.

Ему 51 год.

Родился в Тбилиси.

В 1993 году окончил Военный Краснознаменный институт в Москве по специальности «Правоведение», в 2018 — Академию управления при президенте Беларуси по специальности «Государственное управление и экономика».

С сентября 1993 года — следователь, старший следователь, старший следователь по особо важным делам, начальник следственного отдела управления КГБ по Брестской области.

С ноября 2009 года до назначения в Генпрокуратуру — начальник следственного управления КГБ Беларуси.

Заместителем генпрокурора Гора стал в конце декабря 2019 года.

Именно Дмитрий Гора в прошлом году возглавил межведомственную комиссию по проверке фактов издевательства и жестокого обращения во время задержания граждан, которая была создана после выборов. О результатах работы этой комиссии общественности ничего не известно.

Также сегодня А.Лукашенко назначил:

  • Синявского Вадима Ивановича – министром по чрезвычайным ситуациям;
  • Гулевича Виктора Владимировича – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил – первым заместителем министра обороны;
  • Жука Андрея Владимировича – заместителем министра обороны;
  • Демиденко Игоря Викторовича – командующим войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил;
  • Науменко Александра Викторовича – командующим войсками Северо-Западного оперативного командования Вооруженных Сил;
  • Краевского Антона Михайловича – заместителем управляющего делами Президента Республики Беларусь;
  • Валиева Александра Анатольевича – первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета;
  • Большакова Андрея Викторовича – заместителем председателя Государственного таможенного комитета;
  • Даниловича Эдуарда Григорьевича – заместителем председателя Государственного таможенного комитета.

А.Лукашенко также дал согласие на назначение:

  • Генца Игоря Николаевича – председателем Ивьевского райисполкома;
  • Лысенко Максима Владимировича – председателем Дзержинского райисполкома;
  • Путяты Артура Владимировича – ректором УО “Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого”;
  • Дуная Валерия Ивановича – ректором УО “Полесский государственный университет”;
  • Романова Олега Александровича – ректором УО “Полоцкий государственный университет”;
  • Борисевича Николая Николаевича – заместителем министра иностранных дел;
  • Скринникова Игоря Викторовича – заместителем министра по налогам и сборам;
  • Бранцевич Татьяны Викторовны – заместителем министра экономики;
  • Мороза Дениса Равильевича – заместителем министра энергетики;
  • Калиновского Сергея Алексеевича – заместителем министра юстиции;
  • Барташевича Дмитрия Петровича – первым заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации;
  • Шаршуна Анатолия Анатольевича – директором Департамента по ценным бумагам Министерства финансов;
  • Лазарева Евгения Викторовича – Генеральным консулом Республики Беларусь в г.Дубае (ОАЭ);
  • Дулуба Петра Михайловича – первым заместителем начальника Белорусской железной дороги.

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