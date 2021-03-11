Чего ждать от нового председателя Следственного комитета?

Известно, что Гора – выходец из КГБ.
Ему 51 год.
Родился в Тбилиси.
В 1993 году окончил Военный Краснознаменный институт в Москве по специальности «Правоведение», в 2018 — Академию управления при президенте Беларуси по специальности «Государственное управление и экономика».
С сентября 1993 года — следователь, старший следователь, старший следователь по особо важным делам, начальник следственного отдела управления КГБ по Брестской области.
С ноября 2009 года до назначения в Генпрокуратуру — начальник следственного управления КГБ Беларуси.
Заместителем генпрокурора Гора стал в конце декабря 2019 года.
Именно Дмитрий Гора в прошлом году возглавил межведомственную комиссию по проверке фактов издевательства и жестокого обращения во время задержания граждан, которая была создана после выборов. О результатах работы этой комиссии общественности ничего не известно.
Также сегодня А.Лукашенко назначил:
- Синявского Вадима Ивановича – министром по чрезвычайным ситуациям;
- Гулевича Виктора Владимировича – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил – первым заместителем министра обороны;
- Жука Андрея Владимировича – заместителем министра обороны;
- Демиденко Игоря Викторовича – командующим войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил;
- Науменко Александра Викторовича – командующим войсками Северо-Западного оперативного командования Вооруженных Сил;
- Краевского Антона Михайловича – заместителем управляющего делами Президента Республики Беларусь;
- Валиева Александра Анатольевича – первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета;
- Большакова Андрея Викторовича – заместителем председателя Государственного таможенного комитета;
- Даниловича Эдуарда Григорьевича – заместителем председателя Государственного таможенного комитета.
А.Лукашенко также дал согласие на назначение:
- Генца Игоря Николаевича – председателем Ивьевского райисполкома;
- Лысенко Максима Владимировича – председателем Дзержинского райисполкома;
- Путяты Артура Владимировича – ректором УО “Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого”;
- Дуная Валерия Ивановича – ректором УО “Полесский государственный университет”;
- Романова Олега Александровича – ректором УО “Полоцкий государственный университет”;
- Борисевича Николая Николаевича – заместителем министра иностранных дел;
- Скринникова Игоря Викторовича – заместителем министра по налогам и сборам;
- Бранцевич Татьяны Викторовны – заместителем министра экономики;
- Мороза Дениса Равильевича – заместителем министра энергетики;
- Калиновского Сергея Алексеевича – заместителем министра юстиции;
- Барташевича Дмитрия Петровича – первым заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации;
- Шаршуна Анатолия Анатольевича – директором Департамента по ценным бумагам Министерства финансов;
- Лазарева Евгения Викторовича – Генеральным консулом Республики Беларусь в г.Дубае (ОАЭ);
- Дулуба Петра Михайловича – первым заместителем начальника Белорусской железной дороги.