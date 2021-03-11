Белорусский борец Кирилл Грищенко дисквалифицирован за допинг

Белорусский борец греко-римского стиля Кирилл Грищенко дисквалифицирован на четыре года за применение допинга, сообщает Прессбол.
В пробе спортсмена нашли дегидрохлорметилтестостерон. По решению международной федерации борьбы, все результаты белоруса с 30.06.2019 по 10.10.2019 аннулированы. Срок отстранения истечет 9.10.2023, сообщает сайт НАДА.
Грищенко завоевал золото на Европейских играх-2019 в Минске, однако был лишен награды после положительного допинг-теста.
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