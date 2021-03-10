“Трагический оптимизм”: противоядие от “токсичного позитива”

В трудные времена улыбка может показаться лучшим способом справиться с проблемами. Однако такой подход может оказаться бесполезным или даже навредить психике, показывают исследования. Вместо натянутой улыбки и отрицания трудностей психологи советуют использовать другую тактику, которая поможет справиться со стрессом и проблемами эффективнее, пишет BBC.

Отрицание трудностей может пагубно сказаться на психическом здоровье. Как показывают исследования, настойчивые напоминания, что «всё хорошо», в разгар непростой ситуации не помогают справиться со страхом и тревогой. Напротив, подавление негативных эмоций может только ухудшить самочувствие.

Этот эффект психологи описывают понятием «токсичный позитив». По словам аспирантки факультета психологии Университета Суонси Джессики Мид, позитив и простые попытки приободрить не плохи сами по себе, но в крайних проявлениях «токсичный позитив» может вызвать у собеседника чувство вины, стыда или отрицание настоящих чувств и эмоций.

Как отмечает Эмили Исфахани Смит, автор книги «The Power of Meaning» («Сила смысла. Создай жизнь, которая имеет значение»), противостоять «токсичной позитивности» может другой подход, который исследователи называют «трагическим оптимизмом». Его суть в том, что люди пытаются найти надежду и смысл, не отрицая существование потерь, боли и страданий.

«Страдание ― это часть жизни, но вопрос в том, как вы собираетесь с этим справиться. Многие будут отрицать или игнорировать проблемы. Трагический оптимизм ― это золотая середина, при которой трудности и вызовы, вместо того чтобы сокрушать нас, дают нам повод переосмыслить проблему», ― говорит она.

По словам Смит, отказ от отрицания проблем и более глубокая проработка ситуации поможет эффективнее справиться с трудностями и сохранить психическое здоровье. Особенно это актуально во время пандемии и кризиса, с которым столкнулись миллионы людей по всему миру.

Это мнение подтверждает исследование Джессики Мид, которая оценила, насколько успешно справляются с кризисом в условиях пандемии жители Британии. Её данные ожидаемо показали, что уровень благополучия британцев снизился в прошлом году.

Однако она также выяснила, что участники, которые утвердительно отвечали на вопросы: «Я научился противостоять и адаптироваться к тому, что подбрасывает мне жизнь» и «Я принимаю то, что нельзя изменить в жизни», чувствовали себя лучше и более эффективно справлялись с проблемами.

Мид также обнаружила, что «трагические оптимисты» ищут выход из сложных ситуаций благодаря отношениям с друзьями и семьёй. Исследовательница отмечает, что такой подход ― более долгий и сложный процесс, чем игнорирование проблем или решение отключиться от реальности с помощью видеоигр. Однако в конечном счёте именно он приводит к более эффективному результату.

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