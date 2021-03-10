С 10 марта снова дорожает автомобильное топливо

С 10 марта на белорусских АЗС меняются розничные цены на моторное топливо. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Белнефтехим».

Традиционно стоимость горючего поднимается на 1 копейку. Литр бензина АИ-92 в итоге обойдется в 1,76 рубля, АИ-95 – в 1,86 рубля, АИ-98 – в 2,08 рубля, дизельного топлива ДТ – в 1,86 рубля.

Комментируя повышение цен, в «Белнефтехиме» поясняют, что их рост происходит из-за продолжающейся тенденции роста мировых котировок нефти.

В частности, по данным концерна, среднее значение котировок с 1 по 4 марта достигло 65,4 доллара за баррель и по сравнению с уровнем января выросло на 19 процентов.

Нынешнее повышение цен – шестое с начала 2021 года. Ранее это происходило 21 и 28 января, 16 и 23 февраля, а также 2 марта. Каждый раз прибавка составляла 1 копейку.

По подсчетам сайта globalpetrolprices.com, в настоящее время средняя цена бензина в Беларуси в американской валюте составляет 0,709 доллара.

Из стран-соседей и государств бывшего СССР меньше он стоит в Казахстане (0,406), Туркменистане (0,429), Кыргызстане (0,506), Азербайджане (0,588), России (0,643) и Узбекистане (0,670).

Дороже литр бензина в среднем обходится в Грузии (0,782), Украине (1,009), Молдове (1,047), Польше (1,288), Литве (1,418), Латвии (1,522), Эстонии (1,612).

Самый дешевый – в Венесуэле (0,020), Иране (0,061), Анголе (0,254), Кувейте (0,347) и Алжире (0,347). Самый дорогой – в Гонконге (2,422), Нидерландах (2,046), ЦАР (2,018), Норвегии (1,988) и Греции (1,896).

В среднем же по всем 167 странам мира, присутствующим в рейтинге указанного сайта, стоимость литра бензина равняется 1,09 доллара.

Поделиться ссылкой: