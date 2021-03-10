Площадь заказника «Ольманские болота» увеличилась на 10 процентов

Это самое значительное за последние десять лет укрупнение особо охраняемой природной территории в Беларуси.

Это самое значительное за последние десять лет укрупнение особо охраняемой природной территории в Беларуси.

Расширить границы республиканского заказника «Ольманские болота», а также усилить режим его охраны и использования удалось благодаря проекту АПБ «Полесье – дикая природа без границ: сохранение одного из крупнейших природных ландшафтов Европы».

– Ольманские болота – одна из ключевых территорий для номинирования Припятского Полесья в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, – поясняет Татьяна ТРАФИМОВИЧ, специалист АПБ по природоохранным вопросам. – Шаги по его сохранению в естественных границах и по укреплению режима имеют большое значение не только для нашей страны, но и для Европы и всего мира.

Объединение земель по природоохранному принципу

Республиканский заказник «Ольманские болота» площадью 94.219 гектаров был создан в 1998 году на месте одного из самых крупных в Европе лесоболотных массивов. При утверждении границ заказника авторы законопроекта по каким-то причинам не включили в состав особо охраняемой природной территории (ООПТ) часть прилегающего ландшафта с аналогичными природными характеристиками.

Площадь заказника увеличилась до 103.935 гектаров за счет земель Столинского (более 2500 гектаров) и Полесского (более 3400 гектаров) лесхозов Брестской области, а также земель Милошевичского лесхоза (более 4100 гектаров) Гомельской области. В числе присоединенных земель – местный заказник «Невица» целиком (около 415 гектаров) и частично Топиловский заказник местного значения (около 170 гектаров).

В лесу и на болоте станет спокойнее

На территории заказника действуют запреты в соответствии с Законом «Об особо охраняемых природных территориях» и дополнительно установлены следующие:

– в пределах наиболее ценных с природоохранной точки зрения участков, например, в местах преобладания дуба черешчатого или участках типичных и редких биотопов, вводятся более строгие запреты рубок;

– на отдельных участках запрещается заготавливать живицу, древесные соки, собирать мох и лишайники, лесную подстилку;

– запрещается заготовка дикорастущих растений и (или) их частей юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

– запрещается охота с 1 марта по 14 мая;

– запрещены мойка механических транспортных средств, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых и др.

– Чтобы сохранить Ольманские болота с их биологическим и ландшафтным разнообразием, нужно сохранить стабильный гидрологический режим, – уверен Владимир УСТИН, заведующий сектором заповедного дела ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». – А пока на этих территориях проводятся рубки, это затруднительно, так как они негативно влияют на поверхностный сток, увлажненность территории, затрагивают множество других факторов, которые кардинально трансформируют среду.

Рай для птиц и не только

Природоохранная ценность территории во многом определяется количеством редких видов, на ней встречающихся. Ольманы наделены этим богатством сполна. Это просто рай для птиц – тут обитают 48 видов, включенных в Красную книгу Республики Беларусь. В том числе вертлявая камышовка и большой подорлик, которым угрожает глобальное исчезновение. Всего же известны места обитания 85 видов «краснокнижных животных» и 17 видов сосудистых растений.

Ольманские болота славятся своим озерно-болотным ландшафтом, который распространяется практически на половину территории заказника. Впрочем, природа Ольман довольно разнообразна – 40 процентов площади занимают территории, отнесенные к девяти редким и типичным биотопам, то есть наиболее уязвимым в силу своих экологических особенностей.

– Для нас большая радость, что постановление о расширении Ольманских болот принято и мы можем официально заявить, что у дикой природы появилось больше пространства, – делится позитивом Алла ГРИНЧИК, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды. – Заказник такого значения не может и не должен разбрасываться своими землями. Это наш общий успех, ведь в подготовке представления принимали участие ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны», лесхозы и другие организации.

Природоохранители не сдаются

Впереди еще много работы по улучшению управления этой территорией. План управления заказником обновят в 2021 году при поддержке проекта «Полесье – дикая природа без границ». Его сотрудники вместе с государственными органами продолжат мониторить несанкционированные лагеря сборщиков клюквы. Будет продолжена работа по выявлению мест обитания «краснокнижников» и редких биотопов и их передаче под охрану. Также есть планы помочь восстановлению гидрорежима на участках, где он был нарушен, – строительные работы стартуют не ранее 2022 года.

Более того, АПБ и ученые продолжат работу для придания заказнику «Ольманские болота» более высокого природоохранного статуса – заповедника, что запретило бы всю хозяйственную деятельность на болотах.

Тем же постановлением Совета министров усовершенствованы режимы охраны и использования республиканского заказника «Днепро- Сожский».

Комплекс мероприятий по сохранению Ольманских болот осуществляется в рамках проекта «Полесье – дикая природа без границ», который является частью Программы сохранения ландшафтов под угрозой (ELP) и реализуется ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» при поддержке Франкфуртского зоологического общества и финансируется «Аркадией» – благотворительным фондом Лизбет Раузинг и Питера Болдуина.

Алина ЛЕПЕШКИНА, пресс-служба общественной организации

«Ахова птушак Бацькаўшчыны».

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