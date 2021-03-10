Компания Panda Doc закрывает свой офис в Минске

IT компания Panda Doc, которая входит в топ-500 самых быстро развивающихся компаний Северной Америки, объявила о том, что решила закрыть свой офис в столице Беларуси.

Сведения об ООО «PandaDoc» появились в списке компаний, которые находятся в процессе ликвидации. Такой список публикует журнал «Юстиция Беларуси». Сейчас на сайте PandaDoc большинство технических вакансий открыто в киевском офисе, сообщает Dev.by.

Основатели PandaDoc Микита Микадо и Сергей Борисюк еще не комментировали ситуацию.

Что произошло с офисом в Минске?

Белорусы Сергей Борисюк и Микита Микадо создали IT-компанию в 2011 году. Их главное детище — автоматизация документооборота и отслеживание торговой документации — заняло лидирующие позиции среди аналогов.

Летом 2020 года Микита Микадо пообещал помощь уволившимся из органов силовикам. После этого, 2 сентября в минском офисе PandaDoc прошли обыски. 7 из 20 сотрудников были задержаны для допроса. В течение двух дней сотрудники ДФР опрашивали более 100 работников компании.

4 сентября стало известно о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 210 УК РБ в отношении четырех сотрудников компании:

директора Дмитрия Рабцевича ;

; менеджера по продукту Виктора Кувшинова ;

; бухгалтера Юлии Шардыко ;

; HR Владислава Михолапа.

По версии следствия, они как группа лиц, используя должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета.

11 сентября сотрудникам компании было предъявлено обвинение, но уже по другой статье: не хищение из бюджета, а мошенничество — часть 4 статьи 209, от трёх до десяти лет.

Уголовное преследование Микита Микадо и Сергей Борисюк связывают с проектом помощи силовикам. 15 сентября Микита объявил, что приостановил проект помощи. Инициативу подхватил CEO DeepDee Ярослав Лихачевский.

23 сентября стало известно, что компания PandaDoc добилась снятия ареста со своего счета. Для этого компания перечислила на депозит Следственного комитета 107 тысяч рублей в эквиваленте.

11 октября директора PandaDoc Дмитрия Рабцевича выпустили из СИЗО КГБ под домашний арест. 13 октября изменена мера пресечения ещё двум фигурантам дела — главный бухгалтер компании Юлия Шардыко и HR Владислав Михолап вернулись домой.

Под стражей остается менеджер по продукту Виктор Кувшинов.

В конце сентября CEO PandaDoc рассказал, что после избиений протестующих в компании провели опрос и 83% работников сказали, что хотели бы покинуть Беларусь. Но закрыть белорусский офис решили только после того, как четверых сотрудников компании посадили в тюрьму.

– Мы открываем компанию в Украине и активно ищем сотрудников, не только инженеров, но и сейлзов, маркетологов, – рассказал Микадо. – Из Минска переехало уже около 60 человек в Киев, Одессу и во Львов. У Украины есть несколько плюсов. Первое – это местный рынок талантов. Второе – то, что все говорят на русском языке. И тем ребятам, которые приезжают из Беларуси, немножко проще. Есть вопросы с миграционным законодательством, но правительство прямо активно включилось в то, чтобы их решать. И четвертое – налоговые условия в Украине очень выгодные, еще более выгодные, чем в Беларуси.

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