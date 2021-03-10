Китай ввел ковид-паспорта

КНР первой в мире запустила программу выдачи так называемых вакцинных паспортов для путешествий.

В Китае стартовала программа выдачи электронных сертификатов здоровья для международных путешествий. Это первый случай в мире, когда страна вводит обязательное получение паспортов вакцинации для международных поездок, но оно будет работать на выезд, а не на въезд, рассказывает подробности Корреспондент.net.

Для восстановления мировой экономики

Китай выпустил цифровой сертификат вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 для своих граждан, планирующих поездки за границу. Ковид-паспорт доступен для граждан Китая через программу на платформе соцсети WeChat.

В сертификате будут указаны имя и фамилия, национальность, номер паспорта, результат ПЦР-теста и тест на наличие антител IgG, дата и место прохождения исследования. Также в документ внесут статус вакцинации против COVID-19: название, тип и производителя вакцины, дату прививки и число полученных доз.

Эту информацию может получить любое иностранное учреждение здравоохранения, считав QR-код. При желании сертификат можно распечатать.

Как заявляют китайские власти, сертификат вводится, чтобы “поспособствовать восстановлению мировой экономики и упростить трансграничные поездки”.

“В недалеком будущем китайская версия международного сертификата здоровья для туризма будет способствовать здоровому, безопасному и упорядоченному общению людей из разных стран и станет надежной гарантией для китайских граждан, путешествующих по миру”, – говорится в сообщении министерства иностранных дел Китая в WeChat.

При этом Пекин не уточнил, позволит ли сертификат избежать карантина в КНР после возвращения из других стран. Также пока неизвестно, будут ли другие страны принимать этот сертификат.

Если его признают другие страны, то при наличии корона-паспорта туристы смогут путешествовать без дополнительных проверок и ограничений, которые часто накладываются на путешественников.

Правом на получение документа обладают только 1,3 миллиарда жителей Китая. Это пропуск исключительно внешнего пользования, в КНР никак нельзя въехать без соблюдения всех мер предосторожности, и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.

Похожие технологии в Китае уже применялись. Система “кодов здоровья” в Китае действует с весны. Это по сути система слежения за гражданами, каждому их которых присваивался уровень риска (красный, желтый или зеленый), который он несет для окружающих.

Для этого используются функции отслеживания в приложениях компаний Alibaba Group и Tencent, а именно соцсеть WeChat и платежная система Alipay.

Прежде чем попасть в отели, рестораны, магазины, метро и жилые комплексы, граждане КНР должны показать свой цветовой код, который присваивался после анализа данных: опросы инфицированных, записи с камер видеонаблюдения, информация с кредитных карт и систем геолокации.

Код человека, посетившего общественное заведение, где до этого был инфицированный, с зеленого мог практически сразу поменять цвет на желтый.

Противники системы предрекают, что китайские ковид-паспорта станут первым шагом к установлению тотального контроля властей над своими гражданами.

В ноябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита Большой двадцатки предлагал создать международный механизм взаимного признания сертификатов здоровья.

Подобная система разрабатывается не только в Китае, но и в других странах. Например, во Франции президент Эммануэль Макрон решил ввести специальные паспорта здоровья. Они будут действовать только на территории Пятой республики и позволит людям посещать публичные места в свободном режиме.

Возможность выдачи коронавирусных паспортов для вакцинированных от вируса изучается в США, Великобритании и Евросоюзе. Проект европейского документа представят 17 марта, а к концу весны страны ЕС планируют старт выдачи сертификатов для своих граждан.

Похожие документы уже действуют в Греции и на Кипре, но очень локально. Имеющие иммунитет жители этих этих стран могут ездить в Израиль и приезжать из него. На данный момент у жителей других стран такой возможности нет, несмотря на то, что уже половина израильтян имеет иммунитет от COVID-19.

Однако наличие прививки от COVID-19 – это не гарантия того, что человек безопасен для окружающих. Вакцинированный все еще может быть бессимптомным носителем коронавируса.

Чтобы учесть все возможные риски, в ЕС планируют вносить в сертификаты информацию о том, болел ли человек коронавирусом, а также результаты всех ПЦР-тестирований. Каким же будет документ на выходе, пока не известно.

А как пишет Die Tageszeitung, в надежде вернуться к “нормальной жизни”, фактически осуществляется социальный отбор: здесь вакцинированные, там невакцинированные.

“Это нарушает центральный принцип правового государства – равенство людей перед законом”, – отмечает издание.

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