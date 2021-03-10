Инвестиционные фонды начали избавляться от белорусских евробондов

Три из четырех датских инвестфонда избавились от гособлигаций Беларуси в связи политической ситуацией в стране.

Об истории с белорусскими гособлигациями и датскими инвестфондами рассказали сразу две крупные газеты Дании: Berlingske и Børsen, сообщает НАУ. Среди датских фондов евробондами Беларуси, выпущенными летом 2020 года, обладали четыре компании: Nordea, BankInvest, Jyske Invest и Sparinvest. От белорусских облигаций пока избавились три фонда: BankInvest, Jyske Invest и Sparinvest. НАУ считает это большой победой.

«Перед выборами был некоторый оптимизм в отношении того, что выборы в Беларуси могут пройти справедливо, но все закончилось массовыми фальсификациями, а позже – насилием против несогласных с фальсификациями. Вот почему сразу после выборов мы начали процесс продажи белорусских гособлигаций, который полностью закончился в октябре 2020 года», – рассказал Мадс Берендт Сондергаард, руководитель отдела ответственных инвестиций фонда BankInvest.

«Мы приняли это решение исходя из политической и экономической ситуации в Беларуси. Мы продали белорусские гособлигации на фоне напряженной политической ситуации в стране после выборов в августе 2020 года», – говорит Расмус Кристиан Могенсен, глава отдела инвестиционного контроля Jyske Invest. По его словам, компания продала белорусские гособлигации в начале 2021-го.

«В настоящее время у нас нет белорусских государственных облигаций. Мы начали процесс продажи портфеля евробондов Беларуси после выборов в августе-2020 и в прошлый четверг [материал опубликован 8 марта] мы завершили процесс. Мы это сделали, поскольку, по нашим оценкам, текущая ситуация в Беларуси не соответствует нашим принципам инвестирования», – объяснил решение о продаже облигаций Йорген Согаард-Андерсен, генеральный директор Sparinvest.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод похвалил инвестфонды, которые отказались от гособлигаций Беларуси: «Совершенно очевидно, что своим решением не признавать победу Лукашенко на выборах я также посылаю политический сигнал, что Дания не хочет быть связана с преступлениями его режима. Я рад, что этот сигнал был услышан в ряде инвестиционных ассоциаций. Считаю, что мы должны приложить все усилия, чтобы предотвратить даже непреднамеренную поддержку преступлений режима Лукашенко».

Напомним, Народное антикризисное управление начало кампанию по работе с инвестфондами, которые перед выборами купили белорусские евробонды на 1,2 млрд долларов.

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