Задержаны более 10-ти участников студенческого профсоюза

Как сообщает TUT.BY, со ссылкой на пресс-службу Координационного совета, на мероприятие ворвались неизвестные в масках. Среди участников конференции были члены основного состава КС Андрей Егоров и Виталий Рымашевский.

Андрей Егоров позже сообщил, что находится в Московском РУВД. Туда, скорее всего, перемещают остальных участников мероприятия.

Телеграм-канал «Студэнцкая думка» называет фамилии десяти задержанных студентов и указывает, что задержаны еще две студентки БГМУ.

Татьяна Маринич — CEO в Imaguru — написала в Facebook, что силовики ворвались в 18.30. Представиться они отказались.

— «Имагуру» заблокирован, сотрудники «Имагуру» и коворкеры не имели возможности покинуть помещение или войти в здание.

Участников конференции поставили к стенке, после чего вывели из здания, посадили в автозаки и увезли. Среди задержанных есть сотрудник «Имагуру». Он не имеет никакого отношения к конференции. Мы до сих пор не знаем о его местонахождении. Он не выходит на связь.

Маринич пишет, что неизвестные в масках до сих пор находятся в здании.

— Мы не понимаем, когда и как это закончится. Мы расцениваем случившееся как силовой захват, который не имеет под собой никакой правовой основы. Это новая волна репрессий, маски-шоу в офисах, которая ставит под собой целью устрашение и устранение всех активных и свободомыслящих людей.

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