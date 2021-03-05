Вместо референдума: в Бресте готовятся запустить аккумуляторный завод

Александр Лукашенко обещал, что судьбу предприятия, ставшего скандальным еще на стадии строительства, решат на местном референдуме. Почему завод готовят к работе без этой процедуры – у DW.

Во время заседания хозяйственного актива города Бреста недавно назначенный председатель местного облисполкома Юрий Шулейко рассказал журналистам 1 марта, что пусконаладочные работы на аккумуляторном заводе около Бреста вышли на завершающую стадию, а предприятие будет находиться “на жесточайшем экологическом контроле” властей.

Разрешение на вредные выбросы

Шулейко заявил об этом после того, как стало известно, что республиканский центр государственной экологической экспертизы выдал заключение о соответствии построенного завода требованиям экологической безопасности.

По словам председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Яна Венсковича, еще в апреле прошлого года предприятию выдали разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. “Мы отслеживали соблюдение нормативов допустимых выбросов: было проведено 146 отборов проб и измерений, а превышений выбросов ни по свинцу, ни по серной кислоте не выявили”, – сообщил Ян Венскович.

Он добавил, что комитет природных ресурсов продолжает вести мониторинг во время пусконаладочных работ на аккумуляторном заводе до выхода предприятия на проектную мощность.

Протест длиной в три года

О точных сроках ввода этого завода в эксплуатацию брестские власти говорят очень осторожно. Первоначально предприятие по производству аккумуляторных батарей должно было начать работу еще в 2018 году, однако дата неоднократно менялась и сейчас неофициально называют март-апрель нынешнего года.

Причиной отсрочек стали протесты жителей Бреста и прилегающих деревень, которые настаивают: аккумуляторный завод строился с многочисленными нарушениями, несет угрозу здоровью людей и окружающей среде. Борьба против экологически опасного производства ведется на протяжении трех лет и до начала президентской кампании в Беларуси минувшим летом была одним из самых запоминающихся протестных движений в стране.

Жителям Бреста и активистам экологических организаций удалось добиться того, что местные власти приостановили строительство завода до устранения недостатков. Более того, председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук признался, что “аккумуляторный завод – самый большой геморрой для города”.

Еще одной важной особенностью протестов стал тот факт, что предприятие вынуждено было сменить хозяев. Среди новых владельцев оказался Дмитрий Басков – тренер хоккейной команды Александра Лукашенко и нынешний глава федерации хоккея Беларуси.

Референдум обещанный и забытый

Сам Лукашенко тоже не обошел вниманием острую для Бреста тему. Посещая этот город во время избирательной кампании летом 2020 года, он заявил, что готов провести первый в Беларуси местный референдум, на котором решалась бы судьба завода.

“Мы приняли решение. Пусть решат жители. По аккумуляторному как решите, так и будет. Я вам это гарантирую и обещаю. Я займу нейтральную позицию, организую референдум”, – сказал тогда Лукашенко, общаясь с активистами.

Однако обещание так и не было выполнено. На фоне массовых протестов после президентских выборов Александр Лукашенко этот вопрос больше не комментировал, а местные власти и администрация завода (ООО “Аккумуляторный Альянс”) считают его неактуальным. По мнению директора предприятия Дмитрия Бутова, “для людей тема референдума не интересна: им интересно посмотреть завод и что там внутри, чтобы он был безопасным”.

В итоге руководство Брестского облисполкома отменило собственное распоряжение о приостановке строительства завода, а “Аккумуляторный Альянс” получил необходимые документы для проведения пусконаладочных работ.

Заводу здесь не место

С таким ходом событий согласились не все. Как рассказал DW правозащитник Роман Кисляк, в Тельминском сельсовете (на его территории в пригороде Бреста и построен завод) сформирована инициативная группа по проведению местного референдума и поданы документы на ее регистрацию. Такая же инициативная группа создается и в Бресте.

“Все эти люди готовы продолжать борьбу, – уверяет Кисляк. – В прошлом году подготовку к референдуму пришлось отложить сначала из-за ситуации в стране после выборов, а потом после ухудшения ситуации с коронавирусом”.

Активисты по-прежнему убеждены, что нахождение аккумуляторного завода на нынешней территории может привести к экологической катастрофе. “Мы не против самого производства, но не хотим, чтобы оно располагалось в таком месте, где рядом – больницы, санатории, пастбища, теплицы”, – говорит брестчанка Нина.

Противники предприятия напоминают, что, согласно планам, которые были вынесены на общественное обсуждение, под Брестом должны были построить завод по производству 1 миллиона свинцово-кислотных аккумуляторных батарей в год. Однако уже сейчас руководство ООО “Аккумуляторный Альянс” заявляет, что намерено выпускать в два раза больше.

Не забыли активисты и заверения представителей завода, что выбросы свинца составят не более 3 килограммов в год, хотя подобных показателей нет ни у одного аналогичного предприятия в мире. Однако местные власти перестали принимать доводы озабоченных граждан, убеждая их, что повышенного содержания вредных веществ в воздухе, почве и воде около аккумуляторного завода нет и не предвидится.

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