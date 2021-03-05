В Швейцарии намерены провести тестирование всего населения

Жителям страны в аптеках и центрах тестирования будут бесплатно выдавать пять наборов тестов на месяц.

Власти Швейцарии в пятницу, 5 марта, заявили о намерении провести тестирование на коронавирус всего населения. Соответствующая программа будет стоить правительству миллиард швейцарских франков (1,08 миллиарда долларов США), сообщает Reuters.

Отмечается, что каждому человеку будет бесплатно предоставляться пять комплектов для самотестирования на месяц, как только появятся надежные тесты. Ожидается, что это улучшит профилактику и раннее выявления вспышек.

Работников компаний, где будут проводить частые тестирования, планируют освободить от карантинных требований.

«Для того, чтобы прервать цепи заражения, необходимо иметь возможность быстро установить инфицированных. Поэтому тестирование является центральным компонентом борьбы с пандемией», — говорится в сообщении швейцарских властей.

По подсчетам правительства, такая широкая схема тестирования будет стоить в этом году более 1 миллиарда франков.

Окончательное решение относительно предложения должно быть опубликовано 12 марта, а план должен вступить в силу с 15 марта.

Также сообщается, что Швейцария постепенно выходит из локдауна. Уже открылись магазины, музеи и библиотеки, а на этой неделе восстанавливаются спортивные и культурные мероприятия для молодежи.

Школы и подъемники на зимних курортах работают, но рестораны и культурные центры остаются закрытыми.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии 16 человек умерли после COVID-прививки. Перед этим в стране после получения укола против коронавируса скончались шесть человек.

Напомним, кампания по иммунизации от COVID-19 началась в Швейцарии 23 декабря. Уже через неделю власти сообщили о первом летальном случае после прививки препаратом Pfizer/BioNTech — умер пациент дома престарелых.

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