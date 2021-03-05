В сборную на матчи квалификации ЧМ не включили гандболисток подписавших письмо за честные выборы

С 19 по 21 марта в Минске в спорткомплексе «Чижовка-Арена» пройдет отборочный турнир чемпионата мира — 2021. В соперниках у белорусок — сборные Швейцарии и Фарерских островов. По итогам турнира две лучшие команды выйдут в плей-офф квалификации, который состоится с 16 по 21 апреля.
Тренерский штаб пригласил на УТС 21 гандболистку, состав опубликован на сайте федерации.
В составе нет Карины Ежиковой и Валентины Нестерук. Ежикова в интервью Tribuna.com заявляла, что готова отказаться от выступления за сборную из-за ситуации в стране. Нестерук отмечала, что за насилие должен отвечать Лукашенко.
Обе гандболистки подписали письмо спортсменов за честные выборы. Добавим, что главный тренер сборной словенец Томаш Чатер подписал провластное письмо.