В Глубокском районе столкнулись фуры. Погиб водитель

Авария произошла утром в пятницу 5 марта на дороге Р-45, Полоцк – Глубокое. Причиной трагедии стало то, что во время движения один из большегрузов выехал на встречную полосу.
“Грузовой автомобиль DAF вблизи деревни Плиса выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем МАN”, – сообщили в СК. Также уточнили, что в ДТП смертельные травмы получил 60-летний водитель большегруза DAF – мужчина скончался на месте.
В настоящее время следователи и сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку, обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются.
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