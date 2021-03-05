В Глубокском районе столкнулись фуры. Погиб водитель

Водитель большегрузного автомобиля погиб в Глубокском районе в результате столкновения фур, сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

Авария произошла утром в пятницу 5 марта на дороге Р-45, Полоцк – Глубокое. Причиной трагедии стало то, что во время движения один из большегрузов выехал на встречную полосу.

“Грузовой автомобиль DAF вблизи деревни Плиса выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем МАN”, – сообщили в СК. Также уточнили, что в ДТП смертельные травмы получил 60-летний водитель большегруза DAF – мужчина скончался на месте.

В настоящее время следователи и сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку, обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются.

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