В Германии запустят информационную платформу Facebook News

Немецкие пользователи Facebook смогут читать не только посты друзей и близких, но и новости ведущих СМИ. В конце весны социальная сеть запустит в Германии информационную платформу Facebook News.

«Этот сервис станет местом, полностью отведённым под журналистский контент. Немецкоязычная версия платформы стартует в мае 2021 года», — говорится в заявлении Facebook. Также пресс–служба компании добавляет, что платформа предложит читателям контент из «сильного и разнообразного диапазона» немецких изданий.

Если точнее, Facebook будет платить издателям за их контент. Список немецких партнёров варьируется от крупных национальных еженедельников, таких как Die Zeit и Der Spiegel, до региональных ежедневных газет, например, Rheinische Post.

«Мы рады опробовать новые способы привлечения читателей с помощью качественной журналистики в тесном сотрудничестве с такими платформами, как Facebook», — заявил по этому поводу управляющий директор Spiegel Group Штефан Оттлитц.

В общей сложности на немецкой Facebook News разместят продукцию «более 100 медиабрендов», включая такие крупные группы, как Funke и Conde Nast. Правда, в список не войдёт концерн Axel Springer, владеющий ведущими федеральными изданиями, такими как Bild, а это — самая читаемая в стране ежедневная газета.

Возникает вопрос, что не так с этими СМИ? Тут оказалось дело не в контенте, а в организационных моментах. По мнению представителей концерна, редакциям предлагают слишком низкое вознаграждение.

«Мы считаем проблематичным тот факт, что некоторые платформы сами пытаются стать новостными СМИ и в то же время отталкивают издателей непропорционально низкими платежами», — цитирует спикера Axel Springer издание Tagesschau. Также представитель концерна напомнил о европейском авторском праве, которое позволяет всем медиакомпаниям получать «разумное вознаграждение».

В то же время спикеры Facebook утверждают, что новая платформа поможет немецким СМИ «привлечь новых читателей, монетизировать контент и расширить бизнес–модель на устойчивой и долгосрочной основе».

Справка

Платформа Facebook News уже была запущена в США в 2019 году и в Великобритании в январе 2021 года. Сервис предоставляет пользователям соцсети новостной контент, приобретённый у традиционных печатных СМИ.

Пытаясь восстановить баланс между традиционными СМИ и интернет–платформами, Европейский союз включил так называемое «соседнее право» в свою реформу Закона об авторском праве 2019 года. Согласно этому документу, цифровые гиганты должны подписывать с медиакомпаниями соглашения о вознаграждении. Аналогичный законопроект сейчас рассматривается в Германии: в первую очередь, он затронет соблюдение авторского права в соцсетях.

Но Facebook ещё не подписал такое соглашение, предпочитая сосредоточиться на собственных инициативах — Facebook News и Facebook Journalism Project.

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