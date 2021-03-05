В ЕС идут дискуссии по поводу паспортов вакцинации

Самым сложным вопросом при обсуждении ковид-паспортов в Брюсселе стала сертификация непризнанных в Евросоюзе вакцин, например, китайской и российской. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники в Евросоюзе.

«Сложно оценить эффективность [паспортов вакцинации], учитывая насколько пеструю смесь вакцин одобрили власти вне ЕС», — сказал один из дипломатов.

В ВОЗ пока не рекомендовали вводить ковид-паспорта. Наоборот, призывали страны внимательно рассмотреть целый ряд факторов. Об этом заявил в четверг директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook.

“ВОЗ в целом не рекомендует подобные паспорта, но, как мы уже видим, это будет неизбежным. Поэтому мы оцениваем осуществимость и желательность такого требования, принимая во внимание различные факторы. Прежде всего, с научной точки зрения, на какой период вакцина предоставляет иммунитет, это пока не до конца ясно. И еще, если вы получили прививку, она защищает вас, но не обязательно останавливает передачу инфекции от вакцинированного еще кому-нибудь”, – сказал он.

Клюге также отметил, что доступность и нехватка вакцин может способствовать неравенству, что является этической и юридической проблемами. В любом случае, по его словам, подобный паспорт должен быть цифровым.

“Если страны будут продолжать [работать над введением паспортов], необходимо согласование и достаточная распространенность, иначе это не будет работать, – добавил он. – Мы рекомендуем не паспорта, а сертификаты вакцинации. И надо принять во внимание ряд вопросов”.

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