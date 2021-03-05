Трансляция исторической встречи Папы Римского Франциска в Ираке

Этот визит проиходит в то время, когда в Ираке наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19. При этом иракские власти обещали обеспечить безопасность и защиту здоровья делегатов.

“Визит Папы Римского заключается в том, чтобы поддержать христиан в Ираке, чтобы они остались, и сказать, что они не забыты”, – сказал халдейский патриарх кардинал Луис Сако журналистам в Багдаде на этой неделе. Цель визита Франциска, по его словам, состоит в том, чтобы побудить их “держаться за надежду”.

Пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни заявил на этой неделе, что для иракцев важно знать, что папа приехал в Ирак как “акт любви”.

“Я пришел к вам как паломник мира, чтобы повторить: “вы все братья”, – сказал Франциск в видеообращении к иракскому народу накануне своего визита.

“Я прихожу как пилигрим мира в поисках братства, воодушевленный желанием молиться вместе и идти вместе, с братьями и сестрами других религиозных традиций.”

Христиане когда-то составляли значительное меньшинство в Ираке, но их число сократилось после вторжения США в 2003 году. Их число еще больше сократилось во время усилившегося влияния Исламского государства с 2014 по 2017 год.

Немногие христиане вернулись из изгнания. А возвратившиеся нашли свои дома и церкви разрушенными. Точные цифры трудно назвать, но в 2003 году в Ираке насчитывалось около 1,4 миллиона христиан, а сегодня считается, что их число составляет всего около 250 000.

Папа Римский Франциск был встречен президентом Бархамом Салихом в зеленой зоне, где находятся ключевые правительственные здания и иностранные посольства.

На совместной пресс-конференции понтифик заявил, что “давно ждал” поездки в Ирак, “колыбель цивилизации”.”

Он осудил “бессмысленные варварские действия”, совершенные группировкой “Исламское государство” в Ираке, в частности в отношении женщин из езидского меньшинства, и настоятельно призвал местную христианскую общину, преследуемую террористической группой, участвовать в общественной жизни и помогать восстановлению страны.

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