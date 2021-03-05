Тихановская: Экс-глава МВД Беларуси “рассказал, как мы победим”

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прокомментировала заявления экс-главы МВД Беларуси Юрия Караева, сделанные им в прощальной речи к Главному управлению по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Аудиозапись выступления опубликована на YouTube-канале ByPol, инициативы бывших сотрудников белорусских силовых структур.

“В качестве напутствия он сказал своим боевикам, что белорусский народ – “туповатый и недалекий”, – написала Тихановская в своем Telegram-канале в четверг, 4 марта. – Что мы “никогда ни за кого”… Что нужно бросать все, находить нас – и то ли убирать, то ли убивать”.

По мнению Тихановской, в речи Караева много слов, которые показывают, как мыслят люди, которые слишком долго пробыли у власти и слишком долго были безнаказанны. Она призвала белорусов “не молчать, не соглашаться, не останавливаться”, “иначе они привыкнут, что можно врываться в наши больницы, школы, магазины, дома – и приставлять нам дуло к виску”.

Светлана Тихановская также считает, что в своей речи Караев “рассказал, как мы победим” и его слова доказывают, что второй волны протеста режим не выдержит. “Когда мы повсюду, когда мы боремся каждый день, когда не даем им опомниться – они не могут нападать, а могут только защищаться”, “мы все делали правильно и нам нужно продолжать каждый день: информация, улицы, партизанщина, международное давление, выстраивание организаций”, написала она.

“Человек, который слишком долго у власти, защищает не государство, а себя – и теряет сторонников. Он обращает в расходный материал своих же бойцов – не задумываясь, как близок момент, когда они оставят его одного”, – указала Тихановская. Она призвала белорусов продолжать бороться за свою свободу, отметив, что “это будущее уже скоро”. “Да, оно требует героических усилий, но мы и наши дети должны узнать каково это – жить по-другому”, – заявила Тихановская.

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