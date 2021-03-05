Шенген треснул по границам

В рамках борьбы с пандемией страны ЕС возобновляют контроль на внутренних европейских границах, несмотря на протесты Еврокомиссии. Euronews разобрался, законно ли это, насколько серьёзен кризис Шенгенской зоны и будет ли она реформирована.

COVID-19 возвращает границы

На фоне распространения новых штаммов коронавируса Германия прекратила регулярное транспортное сообщение с Чехией, австрийским Тиролем и французским Мозелем, кроме того появился санитарный контроль — для проезда на немецкую территорию надо предъявить свежий отрицательный анализ на коронавирус.

Париж с сожалением воспринял новые ограничения, отметив, что это тяжёлый удар по 16 тысячам французов, работающих в Германии. После двусторонних переговоров Берлин пошёл на уступку: разрешил жителям Мозеля предоставлять анализы, сданные не ранее чем за 48 часов до пересечения границы. Выходцам из других регионов тесты необходимо делать за сутки.

Одним из критиков Берлина во Франции стал евродепутат Фабьен Келлер, бывший мэр Страсбурга. В интервью Euronews он подчеркнул, что новые санитарные требования обернутся резким ростом количества вынужденных тестов на коронавирус в приграничных регионах и приведёт к расходованию значительных ресурсов. «Разумно ли это при нынешних потерях, связанных с эпидемией? Я так не думаю», — рассуждает политик.

По словам Келлера, некоторые приграничные территории уже превратились в своеобразные «малые Европы», — национальные границы окончательно потеряли там своё значение. Евродепутат призывает учитывать характер этих территорий во время санитарного кризиса.

Законно ли возвращение границ в Шенгенской зоне?

В конце февраля Европейская комиссия вынесла предупреждения шести странам, которые ввели полный или частичный пограничный контроль. Помимо Германии и Бельгии в списке оказались Дания, Финляндия, Венгрия и Швеция. Брюссель посчитал принятые меры нарушением договорённостей и призвал пересмотреть принятые решения.

В Берлине все претензии отвергают и настаивают, что ввели разумные и взвешенные ограничения. Министр по европейским делам Михаэль Рот признал при этом «серьёзную нагрузку» на приграничные регионы, а также на пассажирские и грузовые перевозки. Но это, по словам чиновника, необходимо для защиты граждан Германии. Министр внутренних дел Хорст Зеехофер в интервью Bild заявил, что Еврокомиссия допустила «достаточно много ошибок» и «должна поддержать нас, а не ставить в палки в колёса своими рекомендациями».

«Правила Шенгенской зоны действительно допускают введение контроля на внутренних границах, но лишь в качестве исключительной меры при наличии серьёзной угрозы для общества или для безопасности. Законность пограничных ограничений зависит от того, насколько они оправданы и пропорциональны угрозе», — объяснил Euronews профессор европейского права Высшей школы торговли в Париже HEC Paris Альберто Алеманно. По мнению эксперта, введённые проверки на границах не соответствуют этим критериям, вот почему Еврокомиссия 23 февраля заявила об угрозе «фрагментации и нарушений свободы перемещения, а также работы цепочек поставок».

Что может Брюссель?

Еврокомиссия дала правительствам шести упомянутых стран 10 дней на ответ. Теоретически, после этого Брюссель мог бы ввести внутренние санкции против «нарушителей». Но, как считает Алеманно, «у Комиссии не хватит на это смелости», особенно если учесть напряжённую санитарную ситуацию и угрозу непростых, с политической точки зрения, судебных разбирательств.

«Это сложно себе представить, но никогда не говори никогда», — рассуждает ведущий аналитик Центра европейской политики в Брюсселе Мари де Сомер. Она отмечает, что вопрос о границах обострил отношения между Германией, Бельгией и структурами ЕС. Но, как считает де Сомер, процедуры в связи с нарушениями Шенгенского законодательства надо было инициировать во время «первой волны» пандемии в 2020, либо ещё раньше — в разгар миграционного кризиса и волны терактов 2015-16 гг. «Вместе с тем, сообщить странам-членам ЕС об озабоченности Еврокомиссии, — это верный шаг».

Еврокомиссар по делам юстиции Дидье Рейндерс подчеркивал, что Брюссель лишь настаивает на выполнении рекомендаций о сохранении свободы перемещения людей и товаров. Речь идёт о решениях, принятых в конце прошлого года, но они не имеют обязательного характера и руководство Евросоюза мало что может сделать с «нарушителями».

Переживёт ли Шенген новые ограничения?

Этот кризис серьёзно ослабит Шенген, — рассуждает Альберто Алеманно. По его словам, зона и так была не в лучшей форме, «теперь же стало ясно, что некоторые страны используют границы для решения политических задач». Введённые ограничения правовед рассматривает как важный прецедент для стран, которые хотели бы меньшей свободы передвижения. «Об идее союза без внутренних границ можно будет забыть в обозримом будущем», — предупреждает он.

Де Сомер обращает внимание на то, что в «первую волну» пограничный контроль сохранялся «дольше, чем надо было». По её мнению, есть угроза, что эти проверки станут нормой.

Прошлым летом Фонд Роберта Шумана выступил с докладом, в котором назвал внезапное возвращение внутренних границ «опасным прецедентом». В документе говорилось, что для европейской экономики жизненно важно восстановление Шенгенского пространства, прежде всего свободы перемещения людей и товаров. По оценкам экспертов, восстановление границ заметно увеличило потери для экономики региона.

Кризис показал, что свобода перемещения может оказаться весьма материальной, даже если речь идёт не о миграции. Произошедшее должно побудить Евросоюз переосмыслить и укрепить Шенгенскую зону, уточнив правовые основы и предоставив соответствующим институтам необходимые инструменты, чтобы обеспечить уважение ценностей Союза и соблюдение прав граждан.

Реформа для Шенгена

Эксперты Фонда Роберта Шумана отмечают, что действующие нормативные акты не учли возможность ситуации, которая сложилась из-за пандемии. Европейское право попросту оказалось не подготовлено к такому испытанию. Мари де Сомер полагает, что законодательству не хватило ясности и строгости. По её словам, «начать всё заново — не такая уж и плохая идея».

Обновить положения о Шенгенской зоне призывали евродепутаты. Европарламент ждёт от Еврокомиссии предложений по соответствующей реформе, которая «обеспечила бы Шенгенской зоне по-настоящему европейское управление».

«Пакет инициатив по реформе Шенгена ожидается не раньше весны», — рассказал евродепутат Фабьен Келлер. Но, по его словам, на пути перемен могут встать интересы некоторых национальных правительств, которые хотели бы наоборот получить больший контроль за своими границами.

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